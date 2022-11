Arne Slot houdt op WK hopende Santiago Giménez wederom op de bank

Donderdag, 10 november 2022 om 18:53 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 18:56

Arne Slot heeft geen wijzigingen doorgevoerd in zijn opstelling voor het duel met SC Cambuur van donderdagavond. In de spits krijgt Danilo wederom de voorkeur boven Santiago Giménez, terwijl Quilindschy Hartman het op de linksbackpositie mag laten zien. Dat gaat ten koste van Marcos López. De Rotterdammers komen bij een overwinning in punten gelijk met koploper PSV, terwijl Cambuur de punten hard nodig heeft om uit de degradatiezone te komen.

Feyenoord won de afgelopen twee wedstrijden van Lazio (1-0) en FC Volendam (0-2) en Slot ziet dan ook geen reden tot wijzigen. Dat betekent dat Justin Bijlow het doel verdedigt. De sluitpost ziet het centrale duo Gernot Trauner en Dávid Hancko voor zich. Op linksback staat Hartman geposteerd, terwijl Lutsharel Geertruida de rechtsback van dienst is. Het driemansmiddenveld wordt gevormd door Quinten Timber, Sebastian Szymanski en Orkun Kökçü.

In de voorhoede worden de flanken bestreken door Javairô Dilrosun (rechts) en Igor Paixão (links). Danilo is de spits van dienst, die Giménez dus op de bank houdt. Voor laatstgenoemde is de reserverol een pijnlijke, daar het nog onzeker is of hij wordt opgenomen in de WK-selectie van Mexico. Het duel tussen Feyenoord en Cambuur begint om 20.00 uur en staat onder leiding van Jeroen Manschot. De Rotterdammers, die een doelsaldo van +17 hebben, kunnen de koppositie overnemen van PSV (+23) indien er met ruime cijfers gewonnen wordt.

Opstelling Feyenoord: Bijlow; Geertruida, Trauner, Hancko, Hartman; Timber, Szymanski, Kökcü; Dilrosun, Danilo, Paixão.