Heel België haalt opgelucht adem: topscorer aller tijden haalt het WK

Donderdag, 10 november 2022 om 13:03 • Guy Habets • Laatste update: 14:52

Romelu Lukaku is fit genoeg om deel te nemen aan het WK. De Belgische spits kampt al een tijdje met een hamstringblessure en dreigde het eindtoernooi in Qatar te moeten missen, maar bondscoach Roberto Martínez heeft hem alsnog opgenomen in de definitieve selectie. Met 68 goals is Lukaku topscorer aller tijden van de Rode Duivels.

Eerder deze week liet Martínez nog optekenen dat hij twijfelde over het meenemen van Lukaku. De bondscoach zei dat hij de spits van Internazionale niet zou selecteren als hij niet speelklaar zou zijn voor de eerste groepswedstrijd, maar blijkbaar wordt er verwacht dat Lukaku klaar is voor het treffen met Canada op woensdag 23 november. De spits zit in de definitieve selectie der Belgen, die 26 spelers telt. Martínez heeft maar drie keepers geselecteerd.

Verder maakt ook Eden Hazard deel uit van de groep spelers die naar Qatar zal afreizen. De vleugelaanvaller maakt niet veel speelminuten bij Real Madrid, maar het was voor de Spaanse bondscoach van onze zuiderburen toch genoeg voor een oproep. Met Loïs Openda, Toby Alderweireld, Jan Vertonghen, Dries Mertens en Wout Faes zitten er vijf voormalig Eredivisie-spelers in de Belgische selectie.

Martínez heeft ook besloten om met Bryan Heynen, Alexis Saelemaekers, Dodi Lukebakio en Jason Denayer vier spelers 'standby' te zetten. Mocht een van de 26 uitverkorenen nog geblesseerd raken voordat het toernooi begint, dan kunnen de spelers die op de reservelijst staan nog worden ingezet. Naast Canada komen onze zuiderburen op het WK in actie tegen Marokko en Kroatië.

Volledige selectie België:

Doelmannen: Thibaut Courtois, Simon Mignolet, Koen Casteels

Verdedigers: Toby Alderweireld, Wout Faes, Zeno Debast, Jan Vertonghen, Arthur Théate, Timothy Castagne, Thomas Meunier

Middenvelders: Thorgan Hazard, Yannick Carrasco, Kevin De Bruyne, Amadou Onana, Axel Witsel, Youri Tielemans, Hans Vanaken, Charles De Ketelaere, Leander Dendoncker

Aanvallers: Jeremy Doku, Michy Batshuayi, Dries Mertens, Romelu Lukaku, Leandro Trossard, Loïs Openda, Eden Hazard.