Unibet: een boosted odd van 2.25 voor een goal van Danilo tegen Cambuur!

Donderdag, 10 november 2022 om 13:00

Feyenoord neemt het donderdagavond in De Kuip op tegen SC Cambuur. De Rotterdammers staan momenteel derde in de Eredivisie en kunnen met een zege over Ajax heen wippen, daar de ploeg van trainer Alfred Schreuder een dag eerder teleurstellend gelijkspeelde tegen Vitesse (2-2). Weet Feyenoord in eigen huis te winnen? In samenwerking met Unibet blikt Voetbalzone vooruit op dit Eredivisie-duel!

Feyenoord kan mogelijk met een goed gevoel de winterstop ingaan. Een week geleden won de Stadionclub knap met 1-0 van Lazio, waardoor men als groepswinnaar direct verzekerd is van de achtste finales. Vervolgens rekenden de manschappen van trainer Arne Slot ook in een uitduel met FC Volendam (0-2) af. In tegenstelling tot Ajax en mogelijk ook PSV, hoeft Feyenoord weinig spelers af te staan voor het WK, waardoor Slot de komende weken aan automatismen en spelsystemen kan werken.

Cambuur snakt naar een Eredivisie-zege. De Friezen staan zeventiende en wonnen dit seizoen pas twee keer in competitieverband, waarbij vooral de 3-0 overwinning op PSV begin oktober in het oog sprong. De afgelopen twee Eredivisie-duels trok de ploeg van trainer Dennis Haar tweemaal aan het kortste eind. Ricky van Wolfswinkel legde Cambuur namens FC Twente eerst met een benutte penalty diep in blessuretijd over de knie, waarna er afgelopen weekend in eigen huis ook met 0-1 verloren werd van NEC.

De vraag is met welke aanvaller Slot tegen Cambuur in de punt van de aanval begint. Danilo en Santiago Giménez wisten het net dit seizoen beiden al veelvuldig te laten bollen. De Mexicaan vervulde tegen Lazio nog een heldenrol door de enige treffer voor zijn rekening te nemen. Voor de ontmoeting met Cambuur heeft Unibet een speciale boosted odd voor een treffer van Danilo! Het eerste fluitsignaal in Rotterdam klinkt om 20.00 uur.

