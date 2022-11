Hansi Flick verrast en kiest voor Duitse aanvallers zonder interlandervaring

Donderdag, 10 november 2022 om 12:28 • Paul Jeursen • Laatste update: 12:40

De Duitse bondscoach Hansi Flick neemt toptalent Youssoufa Moukoko mee naar naar het WK in Qatar. De tiener van Borussia Dortmund, die nog geen enkele interland achter zijn naam heeft staan, is een van de 26 gekozen namen. Ook ex-PSV’er Mario Götze maakt onderdeel uit van de Duitse WK-selectie.

Moukoko kwam tot op heden enkel nog uit voor Jong Duitsland, waar hij zes treffers in vijf duels maakte. Omdat Timo Werner (RB Leipzig) en Lukas Nmecha (VfL Wolfsburg) beiden door blessures hun WK missen, kwam Flick uit bij de jonge aanvaller van Borussia Dortmund. Ook BVB-speler Marco Reus mist het WK door een blessure.

Naast Moukoko, die bij speelminuten in Qatar de jongste Duitse speler ooit op een WK wordt, neemt Flick nóg een onervaren spits op in zijn WK-selectie. De 29-jarige Niclas Füllkrug van Werder Bemen mag zich opmaken voor zijn debuut voor Die Mannschaft. Ex-PSV’er Götze is ook van de partij op het WK. De maker van het enige doelpunt in de gewonnen WK-finale van 2014 tegen Argentinië speelde op 14 november 2017 zijn laatste interland voor de Duitsers.

Duitsland is op het WK ingedeeld in poule Groep E met Spanje, Japan en Costa Rica en opent het toernooi op woensdag 23 november met een wedstrijd tegen de Japanners. Aan de Spanjaarden hebben de Duitsers overigens geen goede herinneringen. In de laatste onderlinge confrontatie in de Nations League in 2020 kreeg Duitsland een 6-0 nederlaag voor de kiezen. Op de eindtoernooien van 2008 (EK-finale, 1-0 verlies) en 2010 (halve finale WK, 1-0 verlies) was Spanje ook te sterk.