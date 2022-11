Tv-rechten voor CL, EL en ECL komen voor het eerst onder één dak

Donderdag, 10 november 2022

Ziggo Sport heeft de media-rechten voor de Champions League, Europa League én Conference League aangekocht. Vanaf het seizoen 2024/25 zijn alle continentale wedstrijden op de zenders van Ziggo te zien en het afgesloten contract met de UEFA loopt tot en het het einde van het seizoen 2026/27. Alle Europese wedstrijden zijn daardoor te zien op een kanaal van Ziggo Sport.

De bedoeling is dat de wedstrijden van de Nederlandse clubs voor iedereen in Nederland gratis te zien zijn via de Ziggo GO-app. Klanten van Ziggo hebben als bijkomend voordeel dat zij alle belangrijke wedstrijden ook op kanaal 14 op hun tv-toestel kunnen bekijken. De zender wil niet bekendmaken hoeveel het voor de exclusieve rechten voor de drie Europese toernooien heeft neergeteld.

Marcel Beerthuizen, de directeur van Ziggo Sport, is er trots op dat hij zo'n grote slag op de tv-markt heeft kunnen slaan. "Voor Ziggo Sport is dit een belangrijke stap. De beste sportcontent hoort op de grootste sportzender van Nederland, vinden we. Ons trackrecord, jarenlange partnership met de UEFA en liefde voor voetbal zorgen ervoor dat je voor UEFA clubvoetbal voortaan bij Ziggo Sport terecht kunt."

Tot aan de zomer van 2024 is het Champions League-voetbal op het open net te zien bij RTL 7, terwijl Ziggo momenteel houder is van het zogeheten B-pakket van dat toernooi. De Europa League en Conference League blijven nog tot medio 2024 te zien bij Veronica, onderdeel van Talpa. ESPN beschikt bij de twee kleinere toernooien over het B-pakket.