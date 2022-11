Vitesse-huurling ambitieus: ‘Doel is de play-offs en dan kan het hier spoken'

Donderdag, 10 november 2022 om 12:00

De Keuken Kampioen Divisie geldt al decennialang als kraamkamer voor binnen- en buitenlandse talenten en ook dit seizoen lopen er op het tweede niveau weer veel voetballers met potentie rond. Voetbalzone licht als officiële mediapartner van de Keuken Kampioen Divisie wekelijks een van deze talenten uit. Deze keer aandacht voor Daan Huisman, die als huurling van Vitesse momenteel vlieguren én indruk maakt bij VVV-Venlo.

Door Jordi Tomasowa

Met 59 wedstrijden achter zijn naam voor Vitesse is Huisman dit seizoen een van de meest ervaren jongelingen die actief is in de Keuken Kampioen Divisie. Ongeveer een derde van deze duels kwam de twintigjarige middenvelder als basisspeler in actie. Het is de voornaamste reden dat Huisman er afgelopen zomer voor koos om zich te laten verhuren aan VVV. “Ik was in de voorbereiding vol gefocust op Vitesse. De club had natuurlijk problemen met de nieuwe eigenaren en veel spelers die vertrokken. Ik hield er rekening mee dat ik misschien een kans zou krijgen, ook al zag mijn trainer Thomas Letsch het misschien niet echt in mij zitten. Ik had uiteindelijk zoiets van: verhuur me, dan kan ik minuten maken.” Huisman benadrukt dat het ook in het belang van Vitesse was dat hij elders ervaring op zou doen. “Een paar dagen voor de deadline van de zomerse transferwindow kreeg ik groen licht om op huurbasis te vertrekken. Op de slotdag ben ik naar VVV-Venlo gegaan en had direct een heel goed gevoel bij de club.”

Huisman (links) speelde tot nog toe 59 officiële duels voor Vitesse.

In de zomer van 2020 tekende Huisman op zeventienjarige leeftijd zijn eerste profcontract bij Vitesse, waarna een stormachtige ontwikkeling zich aandiende. “Een maand later werd ik achttien en mocht ik in de voorbereiding aansluiten bij het eerste elftal”, herinnert Huisman zich. “Ik scoorde in die duels vier keer en gaf evenzoveel assists. Daarna kreeg ik van Letsch te horen dat ik vast bij de selectie zat.” Zijn debuut voor de Arnhemmers volgde op de tweede speeldag van het Eredivisie-seizoen 2020/21, toen hij één minuut voor tijd mocht invallen voor Loïs Openda. “Je werkt je gehele jeugd hard om uiteindelijk je debuut te maken. Edward Sturing was trainer, omdat Letsch corona had. Het was een hele korte invalbeurt. Wel een mooi moment, maar daarna kreeg ik pas echt de kans.” Huisman stond achtereenvolgens in de basis tegen ADO Den Haag, PSV en Willem II, wedstrijden die allemaal in winst werden omgezet. “Deze duels waren voor mij meer van waarde, want ik kon mezelf in de basis goed laten zien.”

In zijn eerste seizoen kwam Huisman tot twintig Eredivisie-optredens, waarvan het overgrote deel als invaller. Afgelopen seizoen speelde hij 23 competitieduels namens Vitesse. Ondanks dat Huisman onder Letsch nooit voor een langere periode onbetwist basisspeler was, heeft hij van de huidig trainer van VfL Bochum wel het nodige geleerd. “Letsch koos voor een 5-3-2-systeem, dat werkte heel goed voor hem”, geeft Huisman aan. “De focus lag meer op balverlies. Als we de bal niet hadden, veel drukzetten en counterpress. Dan merk je dat je beter wordt in het verdedigende aspect en moet je je momenten pakken voor het doel. Ik vond mezelf daar best wel sterk in op een gegeven moment. Ik heb veel Europese ervaring opgedaan en minuten gemaakt, vooral in het tweede seizoen. Er was een fase dat ik zeven, acht wedstrijden achter elkaar in de basis stond. Na de winterstop verloor ik echter mijn plek weer, maar je maakt toch veel minuten.” Die gemaakte vlieguren neemt Huisman nu mee bij VVV. “Bij Vitesse heb ik veel ervaring opgedaan, je leert bepaalde slimmigheden, een stapje naar links of rechts zetten. Het zijn hele kleine details.”

Vitesse beleefde afgelopen seizoen een uiterst succesvolle Conference League-campagne, waaraan ook Huisman warme herinneringen heeft overgehouden. “We speelden in de kwalificatierondes voor de Conference League tegen Anderlecht en Dundalk, dat was voor mij al een hele vette ervaring om vanaf de bank mee te maken. Ik verwachtte in de poulefase niet zoveel minuten, maar uit bij Stade Rennes kreeg ik de kans en scoorde ik, daarna kreeg ik nog meer speelminuten in de Eredivisie, KNVB Beker en Conference League. Ik was ook trefzeker tegen Mura, toen dacht ik: hé, ik zit er lekker in”, vertelt de middenvelder enthousiast. “Op bezoek bij AS Roma heb ik ook minuten gemaakt, dat is zo’n andere ambiance. Je komt in het Stadio Olimpico, er zitten vijftigduizend man in het stadion en je loopt die trap op… Dan krijg je kippenvel. Holy shit, je staat er wel, dacht ik toen. Voor mij was dat een hele mooie ervaring als jonge jongen.”

Huisman in duel met AS Roma-spits Tammy Abraham.

Dat Huisman voor Letsch vaak de ideale twaalfde man was, zorgde ervoor dat zijn geduld met name afgelopen seizoen flink op de proef gesteld werd. “Ja, aan de ene kant was ik toentertijd best wel gefrustreerd, maar ik wist ook dat ik geduld moest hebben. Ik dacht zelf: ik heb gescoord en goed gespeeld tegen Stade Rennais en Mura, waarom speel ik dan niet tegen RKC? Om maar een voorbeeld te noemen. Na de winterstop speelde ik een periode ook niet, dat vond ik toen heel frustrerend. De resultaten zaten toen ook tegen. Uiteindelijk moet je dan geduld hebben en dan komt je kans weer, maar dat is af en toe voor iemand van mijn leeftijd best lastig.”

De keuze om dit seizoen minuten te maken en ervaring op te doen in de Keuken Kampioen Divisie bij VVV was volgens Huisman een bewuste. “Het is een hele mooie competitie, met veel Eredivisie-waardige clubs. Iedereen kan van elkaar winnen, dat is eigenlijk het grote verschil. Bij Vitesse speelden we middenmoot en play-offs voor Europees voetbal. Bij VVV-Venlo is dat niet heel anders met play-offs om promotie/degradatie. In dat opzicht verandert er niet zoveel wat betreft doelen die we hebben. Alleen als je met Vitesse tegen Ajax of PSV speelt, weet je dat het lastig wordt.” Volgens Huisman ligt het in de eerste divisie allemaal een stuk dichter bij elkaar. “Nu staat Heracles bovenaan in de Keuken Kampioen Divisie, de recente uitwedstrijd tegen hen (5-3, red.) hadden we ook gewoon kunnen winnen. Dat is het grote verschil tussen de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie. Elke wedstrijd is competitief, het spelen van dit soort duels zijn voor mij dan ook enorm leerzaam.”

Spijt van zijn uitleenbeurt aan VVV heeft Huisman daarom absoluut niet. Letsch verliet Vitesse halverwege september en stapte per direct over naar Bundesliga-laagvlieger Bochum, waardoor er mogelijk nieuw perspectief voor Huisman geweest zou zijn als hij wel in Arnhem gebleven was. “Dat is achteraf, op het moment dat ik afgelopen zomer op huurbasis vertrok naar VVV was hij natuurlijk nog de hoofdtrainer van Vitesse.” In Venlo geniet Huisman wél het volste vertrouwen van trainer Rick Kruys en groeide hij direct uit tot basisspeler. “Met Kruys heb ik een hele goede band. Ik heb natuurlijk gesprekken gehad met hem en scout Marc van Hintum voor ik bij de club kwam. Ik had gelijk een goed gevoel bij Kruys. Dat is enorm belangrijk, want het heeft een grote invloed op je carrière. Hij is heel erg duidelijk in zijn coaching. Hij kan af en toe hard zijn, dat vind ik wel prettig. Niet eromheen draaien en zeggen waar het op staat.”

Bij VVV-Venlo groeide Huisman dit seizoen direct uit tot een onbetwiste basisspeler.

Huisman omschrijft zichzelf als ‘een middenvelder die veel voor de goal komt en zijn doelpunt af en toe ook meepikt’. “Ik denk dat ik het spelletje goed zie, balvaardig ben en een goede passing en aardig wat loopvermogen heb. Ik help het team vooral met loopacties en drukzetten. Ik ben vooral een teamspeler, al kan ik soms ook egoïstisch zijn.” Wanneer hij gevraagd wordt naar spelers waar hij tegenop kijkt, hoeft Huisman niet lang na te denken. “Mason Mount. Hij heeft natuurlijk bij Vitesse gespeeld. Ik vind hem echt een gruwelijke voetballer, daar ben ik eigenlijk mee opgegroeid. Ik speelde toen in de jeugd van Vitesse en keek elke wedstrijd van het eerste elftal. Dat was een elftal met Tim Matavz, Bryan Linssen en Mount, hij is het bewijs dat het gewoon kan. Dat je van Vitesse kan uitgroeien tot Champions League-winnaar en een finale op het EK kan spelen.” Kevin De Bruyne is een andere speler waar hij tegenop kijkt, terwijl Huisman zichzelf als type speler vergelijkt met Guus Til. “Hij is ook best wel lang, aanvallende middenvelder en komt graag voor de goal.”

Kruys beschikt bij VVV over een vrij jonge selectie, zo staat er dit seizoen in Venlo geen enkele dertiger als speler onder contract. Ondanks zijn ruime Eredivisie-ervaring, ziet Huisman zichzelf niet als een kartrekker binnen de selectie. “Zo zou ik me niet willen noemen. Ik merk wel dat ik gewoon lekker bezig ben en natuurlijk breng ik wat bij, maar Sven Braken is de aanvoerder. Hij is heel belangrijk qua leiderschap en coaching, zowel op als buiten het veld. Hetzelfde geldt voor Robert Klaassen. Natuurlijk probeer ik op voetballend gebied zoveel mogelijk te brengen op trainingen en in wedstrijden. Goede dingen doen met een bal is het belangrijkste en ik denk dat ik dat tot nu toe best wel goed heb ingevuld.”

Huisman heeft als doel om dit seizoen met VVV - dat momenteel negende staat - de play-offs te halen. “Je weet nooit wat er dan mogelijk is, het kan spoken in De Koel”, zegt de middenvelder met een glimlach. “Het persoonlijke doel is om zoveel mogelijk ervaring op te doen in de Keuken Kampioen Divisie en daarnaast wil ik het team helpen met doelpunten en assists. Of ik ook concrete cijfers durf te noemen? Dat doe ik eigenlijk niet graag, maar vooruit: stiekem hoop ik op tien goals. Dat zou mijn absolute doel bij VVV zijn.” Na dit seizoen keert Huisman, die tot nog toe goed was voor twee treffers, normaal gesproken terug naar Vitesse. De Arnhemmers hebben een eenzijdige optie om zijn aflopende contract met één jaar te verlengen. “Het is de vraag of de club die optie gaat lichten. Ik verwacht persoonlijk van wel. Dan ga ik alles geven om een nieuw contract af te dwingen en wil ik basisspeler worden.”

Paspoort

Naam: Daan Huisman

Club: VVV-Venlo (gehuurd van Vitesse)

Leeftijd: 20

Positie: Aanvallende middenvelder

Lengte: 189 cm

Aantal wedstrijden: 10

Sterke punten: eerste balaanname, passing, beslissingen