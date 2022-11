Erik ten Hag lacht en geeft antwoord in het Nederlands tijdens speciale persco

Donderdag, 10 november 2022 om 11:24 • Guy Habets

Erik ten Hag kon tijdens de persconferentie in de aanloop naar het League Cup-duel met Aston Villa plotseling een woordje Nederlands spreken. Manchester United liet woensdag geen journalisten, maar fans in de perszaal en die mochten de Tukker alles vragen. Een fan begroette Ten Hag in het Nederlands en dat kon de voormalig Ajax-trainer wel waarderen.

Vertegenwoordigers van verschillende supportersverenigingen mochten aanschuiven in de perszaal van Old Trafford om Ten Hag alles te vragen over zijn werkwijze bij Manchester United, de toekomstplannen en de komende wedstrijd tegen Aston Villa. Een Scandinavische aanhanger van the Mancunians begon zijn vraag met een 'goedemiddag' voor de manager. "Goedemiddag, dat doe je heel goed!", antwoordde Ten Hag lachend. "Jullie Scandinaviërs spreken heel goed Nederlands!"

De fan wilde uiteindelijk graag weten of en hoe de eerste maanden bij United Ten Hag zijn bevallen. "Toen ik eraan begon, wist ik dat het een mooi en ook heel lastig proces zou worden", reageerde de Tukker. "Manchester United zat ver van het niveau af dat nodig is om een topclub te zijn. Je kan wel zien in de afgelopen vijf maanden dat het soms goed, maar ook soms minder goed gaat."

Afgelopen zondag maakte United nog een mindere beurt tegen Aston Villa. Op bezoek in Birmingham werd er met 3-1 verloren door de formatie van Ten Hag, maar vier dagen later is er dus alweer kans voor revanche. Ditmaal komen the Villans op bezoek op Old Trafford in het kader van het League Cup-toernooi. "Aan die vorige wedstrijd kunnen we nu niets meer doen, maar het is wel de bedoeling dat we een reactie gaan zien van het team. Iedere wedstrijd moeten we er staan en dat hoort ook bij deze club."