Bondscoach Wales legt Gareth Bale opmerkelijk verbod op tijdens WK

Donderdag, 10 november 2022 om 11:17 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:28

Gareth Bale hoeft niet te verwachten dat hij tijdens het WK de nodige rondjes op de golfbaan kan maken. De sterspeler van Wales heeft namelijk van Rob Page te horen gekregen dat er niet gegolfd gaat worden. De bondscoach van de nationale ploeg heeft er bij zijn spelers op gehamerd dat ze zich moeten concentreren op de taak die voor hen ligt. Een zure appel voor Bale, die de sport maar wat graag beoefent.

Een rondje golf spelen is doorgaans Bale's favoriete manier om tot rust te komen na een potje voetbal. Tijdens het WK zal hij echter op zoek moeten naar een andere hobby, daar Page de sport heeft ingeperkt tijdens het mondiale eindtoernooi. De 48-jarige oefenmeester wil dat zijn ploeg optimaal aan de aftrap verschijnt als Wales voor het eerst in 64 jaar deelneemt aan een wereldkampioenschap. Wales rekende in de play-offs af met Oekraïne en verzekerde zich daarmee van deelname aan het WK.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Bale stond er in zijn tijd als speler van Real Madrid om bekend om geregeld een balletje te slaan op de golfbaan. De huidige speler van Los Angeles FC verscheen in 2019, na de kwalificatie voor het EK, met een vlag met daarop de tekst: 'Wales. Golf. Madrid. In that order'. Die woorden vielen slecht in Madrid, waar Bale op dat moment werkzaam was. De drie woorden op de vlag van Wales waren een verwijzing naar een uitspraak van Predrag Mijatovic. De oud-speler en voormalig technisch directeur van Real Madrid zei eerder wat de prioriteiten waren van Bale.

"We zijn daar om een klus te klaren", lichtte Page zijn besluit toe om het golfen te verbieden. "In het verleden konden Gareth, Kieffer Moore of Aaron Ramsey naar mij toekomen om te vragen of er een teammeeting was. Als het antwoord daarop 'nee' was, konden ze een aantal holes slaan. Maar dan hadden we vaak een week om toe te werken naar een wedstrijd. Nu hebben we niet genoeg tijd. Elke vier dagen is er een wedstrijd. Het programma is meedogenloos." Wales start het WK op 21 november tegen de Verenigde Staten. Iran (25 november) en Engeland (29 november) zijn de andere tegenstanders in de poule.