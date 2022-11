‘Dit was gedrentel van mannen op kousenvoeten die naar het WK willen’

Donderdag, 10 november 2022 om 10:28 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:30

Ajax zit duidelijk in de hoek waar de klappen vallen. De Amsterdammers leden tegen Vitesse (2-2) opnieuw duur puntenverlies in de strijd om de titel en wisten slechts vier van de laatste twaalf wedstrijden te winnen. In die twaalf wedstrijden, gerekend over alle competities, wist het elftal van Alfred Schreuder opvallend genoeg geen enkele keer het doel schoon te houden. Het oordeel van de ochtendbladen is dan ook hard, daags na de nieuwe deceptie.

"Kopzorgen voor Schreuder", kopt De Telegraaf. "Een deel van de Ajax-fans roept om het vertrek van de coach na een nieuwe domper." Fans van Ajax scandeerden in de slotfase van het duel met Vitesse 'Schreuder, rot op', zoals dat afgelopen weekend ook gebeurde tegen PSV (1-2). "Ajax strompelt als een aangeslagen bokser richting de winterstop. Twee mokerslagen van Million Manhoef, de zoon van vechtsporter Melvin Manhoef, waren het slecht spelende, maar desondanks legio kansen missende elftal van Schreuder tegen Vitesse te machtig", aldus Mike Verweij.

"Voor Schreuder breken spannende tijden aan. De Ajax-trainer heeft na het vertrek van Erik ten Hag grote schoenen te vullen, werd geconfronteerd met een leegloop van de selectie en leek de tijd te krijgen om een nieuw elftal te boetseren", gaat Verweij verder. "Maar hij is ook de eerste trainer ooit die 105 miljoen mocht investeren. Het voetbal is niet om aan te gluren, de resultaten zijn belabberd en zijn sommige fans zijn hem nu al zat. Het is de vraag hoe de clubleiding daarmee omgaat. Bij puntenverlies in Emmen wordt zijn positie verder verzwakt."

Willem Vissers zag een opvallend tam Ajax tegen Vitesse. "Alsof ze Alfred Schreuder wilden verlossen van zijn taak om trainer van Ajax te zijn, zo bewogen de Ajacieden zich over het veld tegen Vitesse", schrijft hij in de Volkskrant. "De crisis nadert compleetheid, nu Ajax ook al begint te knoeien tegen matige elftallen. Ongelooflijk, wat een besluiteloosheid voor het doel spreidde Ajax tentoon, als uitvloeisel van gebrekkige concentratie, van gebrek aan samenhang en daadkracht. Ajax dwong de pech af. De laatste thuiswedstrijd van 2022 was een bizarre vertoning."

'Gedrentel op kousenvoeten'

Vissers wil niet spreken van werkweigering, maar miste passie en meedogenloosheid. "Dit was vooral gedrentel van mannen op kousenvoeten die naar het WK willen, die blessures trachten te vermijden, die op hun elf en dertigste dachten te winnen en zich vrijwillig lieten geselen door gefluit van het publiek. Verdedigen deden ze nauwelijks, zodat het zwakke Vitesse nota bene geregeld gevaarlijk was en zelfs dreigde te winnen. De toeschouwers weten ook niet meer precies waar ze met hun onvrede heen moeten. Eerst schreeuwen ze om het slachtofferen van Blind, omdat hij te traag is. Zit hij op de bank, roepen ze om een basisplaats, omdat hij onmisbaar is in de opbouw."

Het Algemeen Dagblad kopt 'code rood' en spreekt van een 'open huis'. "Wat Schreuder ook tegen het armetierige Vitesse met tal van mutaties niet voor elkaar kreeg, was dat een dynamisch Ajax ook eens stug bleek. De tegengoals waren geen incident. De veelbesproken restverdediging wordt in één statistiek samengevat: Ajax kreeg dit seizoen van alle eredivisieclubs de meeste schoten vanuit uitbraken te verwerken. In een regelrechte schiettent kwam de open achterdeur de dolende kampioen en de uitgejouwde Schreuder weer eens duur te staan. Schreuder is verder onder vuur komen te liggen."