Kees Kwakman laat niets heel van Ajax: ‘Dit zie je nergens op de wereld’

Donderdag, 10 november 2022 om 10:11 • Guy Habets

Kees Kwakman is niet te spreken over de defensie van Ajax. De organisatie achterin van de Amsterdammers laat volgens de analist van ESPN te wensen over en Kwakman spreekt dan ook van 'wanorde'. De kritiek is gebaseerd op de thuiswedstrijd tegen Vitesse van woensdagavond, waarin Ajax met 2-2 gelijkspeelde tegen de Arnhemmers en de counters van de bezoekers telkens gevaarlijk waren.

Million Manhoef ontsnapte twee keer aan al zijn bewakers en klopte doelman Remko Pasveer. Balverlies van Ajax ging aan die goals vooraf en Kwakman zag vooral dat de organisatie in de achterhoede vervolgens ver te zoeken was. "Om het nou restverdediging te noemen...", begint hij tijdens Voetbalpraat. "Ik vind het eigenlijk helemaal geen verdediging. Het is zo'n wanorde hoe ze af en toe staan. Dat zie je eigenlijk nergens op de wereld."

De voormalig verdediger ziet veel dingen in de defensie bij Ajax waar hij niets van begrijpt. "Een centrale verdediger staat af en toe gewoon bij de linksbuiten en dan denkt de andere centrale verdediger niet dat hij achterin moet blijven, maar dat hij in kan schuiven. Het balletje wordt verloren, dan zijn de backs ook nog eens weg en meestal hebben ze bij Ajax dan nog wel de snelheid om het met zestig meter in de rug op te lossen. Tegen Vitesse kwamen ze met Manhoef echter van een koude kermis thuis."

Trainer Alfred Schreuder moet volgens Kwakman snel ingrijpen. "Ik zou zeggen dat ze het allemaal wat simpeler moeten maken. Dan maar een keertje minder inschuiven als je Jurriën Timber of Devyne Rensch bent. Zorg eerst maar eens dat je verdediging op orde is. Ze krijgen elke wedstrijd goals tegen en er is nooit meer een clean sheet. Dan moet je in je verdedigende organisatie gewoon wat minder risico gaan nemen."