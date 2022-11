ESPN krijgt Daley Blind niet te spreken na nieuwe deceptie: ‘Heel jammer’

Donderdag, 10 november 2022 om 09:53 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 09:55

Daley Blind heeft geweigerd om woensdagavond voor de camera te verschijnen bij ESPN na het gelijkspel tegen Vitesse (2-2). De betaalzender wilde de verdediger annex middenvelder van Ajax graag spreken, maar kreeg daar geen gelegenheid voor. Onder meer Alfred Schreuder, Remko Pasveer en Steven Berghuis gaven wel een reactie, maar als het aan ESPN had gelegen was ook Blind bij verslaggever Christian Willaert verschenen.

Blind lijkt onder trainer Alfred Schreuder niet langer verzekerd te zijn van een basisplaats bij Ajax. Tegen Vitesse werd de achterhoede gevormd door Devyne Rensch, Jurriën Timber, Calvin Bassey en de van een blessure teruggekeerde Owen Wijndal. Blind zat om die reden voor de derde wedstrijd op rij op de bank. Waar hij tegen Rangers FC en PSV helemaal niet in actie kwam, mocht hij het ditmaal een half uur laten zien. Na afloop weigerde hij voor de camera te komen om te praten over de situatie.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"Wij wilden heel graag Daley Blind voor de camera, maar Ajax en Daley Blind hebben besloten om voorlopig even geen interviews te geven. Dat vinden wij uiteraard heel jammer, maar daar kunnen wij respect voor opbrengen", verduidelijkte presentator Jan Joost van Gangelen de situatie. Schreuder lijkt voorlopig de voorkeur te geven aan Wijndal als linksback, mits de van AZ overgekomen verdediger fit is. Tegen PSV fungeerde Rensch als linksback. Het experiment waarbij Blind als centrale verdediger fungeert en Bassey als linksback lijkt Schreuder niet te zijn bevallen.

De kans is groot dat Blind bij het Nederlands elftal wel kan rekenen op een basisplaats. Vrijdag wordt de definitieve selectie voor het WK bekend. De linkspoot stond tijdens de afgelopen twee Nations League-wedstrijden tegen Polen en België in de basis en speelde de volledige negentig minuten. Blind fungeert bij Oranje als linker wingback. Virgil van Dijk, Nathan Aké en Jurriën Timber lijken de centrale verdedigers te worden. Tyrell Malacia is Blinds grootste concurrent aan de linkerkant.