Verbijstering om ontbreken Pepi in WK-selectie USA: ‘Wat is hier gebeurd?’

Donderdag, 10 november 2022 om 08:05 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 08:46

Ricardo Pepi is verrassend genoeg niet opgenomen in de definitieve WK-selectie van de Verenigde Staten. De spits van FC Groningen is bezig aan een uitstekend seizoen en stond ruim een maand geleden nog in de basis in de oefeninterland tegen Saoedi-Arabië, maar is buiten de boot gevallen bij bondscoach Gregg Berhalter. Onder meer journalist Roger Gonzalez van CBSSports spreekt openlijk zijn twijfels uit.

De definitieve selectie van de Verenigde Staten kent een aantal verrassingen. Zo is er naast Pepi ook geen plek ingeruimd voor Reggie Cannon (Boavista), Malik Tillman (Rangers FC), Jordan Pefok (1. FC Union Berlin) en Zack Steffen (Middlesbrough, voormalig reservedoelman van Manchester City). Het ontbreken van de aanvaller van Groningen lijkt echter voor de grootste verontwaardiging te zorgen. Zeker gezien zijn vorm. Pepi was vijf keer trefzeker in de laatste zeven officiële wedstrijden namens Groningen.

"Pepi was de grootste naam van alle spitsen, de man die werd gezien als de probleemoplosser voor alle ellende op de positie", schrijft Gonzalez. "Hij is lang, hij is snel, hij komt op gevaarlijke plekken. Als je een team bouwt met het oog op het WK in 2026, zou je dan niet willen dat hij betrokken wordt bij de opzet van 2022 om wat ervaring op te doen? Wat is hier gebeurd?" Als mogelijke oorzaak noemt Gonzalez het feit dat Pepi een moeilijk jaar achter de rug heeft. "Hij is onervaren (negentien jaar, red.) en komt nu pas in zijn ritme met zijn verhuur aan Groningen."

Spelers die wel tot de definitieve selectie van de Verenigde Staten behoren zijn onder meer Sergiño Dest (AC Milan), Luca de la Torre (voormalig middenvelder van Heracles Almelo), Weston McKennie (Juventus) en Christian Pulisic (Chelsea). USA is ingedeeld in een poule met Engeland, Wales en Iran. Het WK wordt op 21 november geopend met een wedstrijd tegen Wales. Vier dagen later is Engeland de tegenstander, waarna de groepsfase wordt afgesloten met de wedstrijd tegen Iran. "De tijd zal leren of het de juiste beslissingen zijn", schrijft Gonzalez.

WK-selectie USA:

Doelmannen: Matt Turner, Ethan Horvath, Sean Johnson

Verdedigers: Cameron Carter-Vickers, Sergiño Dest, Aaron Long, Shaq Moore, Tim Ream, Antonee Robinson, Joe Scally, DeAndre Yedlin, Walker Zimmerman

Middenvelders: Brenden Aaronson, Kellyn Acosta, Tyler Adams, Luca de la Torre, Weston McKennie, Yunus Musah, Cristian Roldan

Aanvallers: Jesus Ferreira, Jordan Morris, Christian Pulisic, Gio Reyna, Josh Sargent, Tim Weah, Haji Wright.