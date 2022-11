Pasveer noemt ‘groot gemis’ bij Ajax: ‘Hij kon de boel echt scherp houden’

Donderdag, 10 november 2022 om 07:37 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 08:45

Remko Pasveer baalt stevig van het nieuwe puntenverlies van Ajax. De Amsterdammers bleven woensdagavond in de inhaalwedstrijd tegen Vitesse steken op een 2-2 gelijkspel en hebben slechts vier van de laatste twaalf wedstrijden gewonnen. Volgens de doelman, die vrijdag hoort of hij bij de definitieve selectie van het Nederlands elftal zit voor het WK, zorgde de restverdediging ervoor dat Vitesse twee keer het complete veld kon oversteken.

"Het verhaal van vandaag was de restverdediging", begint Pasveer bij ESPN. "Ik denk dat dat het enige is. En we hadden vaker moeten scoren. Maar als je ziet hoe makkelijk de tweede bal verloren wordt en iedereen terug moet sprinten, dan staan we niet goed genoeg. Hoe het kan, weet ik niet. Je ziet het gebeuren. Voor mij is het lastig om hen te bereiken over zo'n afstand. Ik denk dat dat de grootste oorzaak is." Bij de 1-1 van Vitesse - Dusan Tadic zette Ajax op voorsprong - verloor Jurriën Timber de bal. De 1-2 werd ingeleid door een gekraakt schot van Daley Blind.

Cristian Willaert merkt op dat het lijkt alsof Ajax veel minder snel de bal heroverd na balverlies. "Vorig jaar onder Ten Hag zaten er meteen drie of vier spelers als een wesp op die bal. Ik zie dat niet meer", aldus de verslaggever van ESPN. "Ik denk dat dat een heel goed punt is wat je aanhaalt", antwoordt Pasveer. "Daar moeten we de komende tijd heel veel tijd en energie in steken. Het gebeurt gewoon niet. We zien het niet of we coachen elkaar niet. Dat is wel zorgelijk, ja."

Volgens Pasveer is de spelopvatting in grote lijnen hetzelfde als vorig jaar, maar heeft Ajax wel een aantal spelers verloren. Het gemis van Lisandro Martínez noemt hij in het bijzonder. "De nieuwe trainer heeft nieuwe ideeën, dat is logisch. In grote lijnen is het wel hetzelfde, maar we hebben een aantal andere spelers", aldus de goalie. "Martínez was de Ajax-speelstijl gewend, die zette de boel op scherp. Dat is een groot gemis centraal op het veld. Hij kon de boel echt scherp houden en wist precies wanneer hij door moest dekken. Dat is iets wat we centraal meer moeten leren met Calvin (Bassey, red.). Daar is werk aan de winkel."

Wereldredding

Pasveer had zelf een geweldige redding in huis op een inzet van Mohamed Sankoh, waarmee hij erger leed voorkwam voor Ajax. Daar koopt hij echter niets voor. "Puntenverlies is altijd slecht voor Ajax. We willen alles winnen. Wat we vandaag hebben laten zien was gewoon niet goed genoeg. Iedereen verwerkt dit voor zichzelf. De een roept iets in de kleedkamer, anderen gaan met elkaar bezig om dingen te verbeteren. Uiteindelijk is het aan de trainer om morgen de boel weer aan te halen", besluit de doelman.