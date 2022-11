Cristian Willaert prikt: ‘Moet je dat niet hardop zeggen voor de camera?'

Donderdag, 10 november 2022 om 07:09 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 08:45

Steven Berghuis vindt niet dat Ajax een kwalitatief mindere selectie heeft dan afgelopen seizoen. De aanvaller annex middenvelder verspeelde woensdagavond met Ajax opnieuw punten in de Eredivisie en moet de koppositie voorlopig aan PSV laten. De Amsterdammers bleven in eigen huis teleurstellend steken op een 2-2 gelijkspel tegen Vitesse. Cristian Willaert probeerde Berghuis een specifiek antwoord te ontlokken, maar daar ging de Oranje-international niet in mee.

Ajax kwam via Dusan Tadic nog wel op voorsprong tegen Vitesse, maar twee doelpunten van Million Manhoef maakten een einde aan de jubelstemming in de Johan Cruijff ArenA. Invaller Lorenzo Lucca bezorgde de ploeg van trainer Alfred Schreuder tien minuten voor tijd alsnog een punt. "Ik ben teleurgesteld, natuurlijk", vertelt Berghuis bij ESPN. "Je kan deze wedstrijd gewoon winnen met de kansen die we hebben gecreëerd. Maar om structureel drie punten te halen en kampioen te worden moet het beter. We moeten het breder houden en het spel moet sneller. Zij scoren twee keer uit de restverdediging."

De restverdediging is de afgelopen weken vaker een thema geweest bij Ajax. Ook tegen Vitesse lag het veld twee keer volledig open, waar Manhoef uiteindelijk dankbaar van profiteerde. "Ik weet niet of het helemaal weg is", gaat Berghuis verder over de organisatie binnen het elftal. "Vorig jaar waren die momenten er ook. Zij hebben twee keer een vrije doorgang. Maar dan kun je alsnog winnen. Het totaalplaatje is op dit moment gewoon niet goed genoeg. Ik denk dat we hier niet tevreden mee mogen zijn, ook niet als je zoveel kansen weet te creëren. Ik denk dat het beter moet en kan", aldus Berghuis.

"Ja, kan dat met deze spelers? Of zijn deze spelers gewoon een niveautje minder dan de groep van vorig jaar? Moet je daar gewoon eerlijk over zijn en een keer hardop zeggen voor de camera in de microfoon van ESPN?", haakt Willaert daar op in. "Dat mag jij doen", reageert Berghuis. Willaert: "Jij doet dat niet? Vind je dat ook niet?" Berghuis antwoordt vervolgens met een volmondige 'nee'. "Het is teleurstellend, maar we blijven bij elkaar. We werken hard aan de punten die we moeten verbeteren. Dat is het enige wat je moet doen. Vooruitkijken en beter proberen te worden. Het begint bij jezelf en uiteindelijk het team."