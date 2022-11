VZ 5: Ajax verprutst het tegen nummer vijftien; Mourinho is klaar met Karsdorp

Donderdag, 10 november 2022 om 00:00

Slordig Ajax levert zwakke prestatie met gelijkspel en laat koppositie liggen

Ajax heeft woensdagavond puntenverlies geleden in de Eredivisie. In de Johan Cruijff ArenA was de ploeg van trainer Alfred Schreuder niet in staat om Vitesse te kloppen: 2-2. De Amsterdamse doelpuntenproductie werd verzorgd door Dusan Tadic en invaller Lorenzo Lucca, terwijl Million Manhoef tweemaal op fraaie wijze trefzeker was namens Vitesse, de nummer vijftien van de competitie. Door gelijk te spelen liet Ajax de kans liggen om de koppositie over te nemen van PSV, dat na dertien speelronden aan kop gaat in de Eredivisie.

WK-selectie Frankrijk bekend: Deschamps selecteert geblesseerde sterkhouder

Bondscoach Didier Deschamps heeft de WK-selectie van Frankrijk bekendgemaakt. Raphaël Varane, die in de wedstrijd met Manchester United tegen Chelsea (1-1) geblesseerd raakte aan zijn hamstring, gaat mee naar Qatar. Jonathan Clauss, Anthony Martial, Boubacar Kamara, Lucas Digne en Ferland Mendy zijn afgevallen.

Mourinho is helemaal klaar met Karsdorp: ‘Zoek in januari maar een ander team’

José Mourinho lijkt genoeg te hebben van Rick Karsdorp na het puntverlies van AS Roma bij Sassuolo (1-1). De Romeinen leken vlak voor tijd drie punten te pakken dankzij een doelpunt van Tammy Abraham, maar kregen vijf minuten later alsnog de gelijkmaker om de oren. The Special One was na afloop helemaal klaar met één speler, en volgens de Corriere dello Sport gaat dat om invaller Karsdorp.

Lewandowski hangt flinke straf boven het hoofd door obsceen gebaar

Robert Lewandowski hangt mogelijk een extra schorsing boven het hoofd. De spits van Barcelona werd dinsdagavond in de met 1-2 gewonnen uitwedstrijd tegen Osasuna met een indirecte rode kaart van het veld gestuurd. Bij het verlaten van het veld maakte de aanvaller een snuifgebaar richting scheidsrechter Jesús Gil Manzano, wat hem wellicht op een flinke straf komt te staan.

‘Keiharde dreun voor Senegal en Mané: sterspeler ontbreekt op WK’

Sadio Mané gaat niet met Senegal naar het WK, meldt L'Équipe. De aanvaller viel dinsdagavond geblesseerd uit bij Bayern München en is niet op tijd hersteld voor het mondiale eindtoernooi. De sterspeler van Senegal, tegenstander van Oranje in de groepsfase van het WK, liep geblesseerd van het veld en werd vervangen door Leroy Sané.

