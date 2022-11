Lot van Diego Simeone lijkt onzeker na nieuwe, pijnlijke nederlaag

Atlético Madrid is woensdagavond tegen een pijnlijke nederlaag aangelopen. Op bezoek bij RCD Mallorca ging de ploeg van trainer Diego Simeone met 1-0 onderuit. In de zestiende speelminuut tekende Vedat Muriqi de enige treffer van de wedstrijd aan. Het is de vijfde keer op rij (in alle competities) dat los Colchoneros niet wisten te winnen.

Ten opzichte van het LaLiga-duel met Espanyol (1-1) voerde Simeone twee wijzigingen door. Centraal achterin kreeg Felipe de voorkeur boven José María Giménez. Op het middenveld moest Geoffrey Kondogbia plaatsmaken voor Axel Witsel. Al na een kwartier spelen keken de Madrilenen tegen een 1-0 achterstand aan. Jaume Costa bediende Muriqi in het zestienmetergebied, waarna de spits doeltreffend uithaalde. Enkele minuten na de openingstreffer dacht Álvaro Morata de gelijkmaker te verzorgen, maar zijn doelpunt werd afgekeurd wegens buitenspel. In het restant van de wedstrijd bleken de Madrilenen niet meer in staat de ban te breken, al kreeg Morata in de slotfase nog een goede kans op de 1-1.

Werk aan de winkel voor Atleti ?? Door de goal van Muriqi komen ze op achterstand..#ZiggoSport #LaLiga #RCDMallorcaAtleti pic.twitter.com/uEy1zxnV1M — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) November 9, 2022