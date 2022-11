Noa Lang redt Club Brugge met twee goals in verlenging van ondergang

Woensdag, 9 november 2022 om 23:30 • Mart van Mourik

Club Brugge heeft zich woensdagavond met veel moeite geplaatst voor de achtste finale van de Croky Cup. Op bezoek bij derdedivisionist Patro Eisden had de ploeg van trainer Carl Hoefkens een verlenging nodig om een 0-2 zege te boeken. Noa Lang was de grote held, daar hij beide doelpunten in de extra tijd verzorgde.

Net als Lang mocht ook Bjorn Meijer zich vanaf het eerste fluitsignaal laten zien, terwijl Patro Eisden met Henk Dijkhuizen eveneens een Nederlander in de basis had. Club liet zich van zijn slechte kant zien en mocht doelman Simon Mignolet danken: de sluitpost hield zijn ploeg met meerdere fraaie reddingen in de slotfase op de been. Hoewel Club de bovenliggende partij was, slaagde men er niet in de ban te breken. Uiteindelijk bracht de verlenging uitkomst.

In speelminuut 102 zette Hans Vanaken Lang vrij voor het vijandige doel, waarna de creatieveling doelman Jordi Belin met een lobje verschalkte: 0-1. Het slotakkoord werd gespeeld in de blessuretijd van de verlenging, en opnieuw kreeg Lang de treffer achter zijn naam. Hij werd door Casper Nielsen weggestuurd en bleef ijzig kalm in de afronding: 0-2.