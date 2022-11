Penaltyheld Kelleher redt jeugdig Liverpool van blamage tegen derdedivisionist

Woensdag, 9 november 2022 om 23:11 • Wessel Antes • Laatste update: 23:21

Liverpool heeft woensdagavond ternauwernood de volgende ronde van de EFL Cup bereikt door na strafschoppen te winnen van derdedivisionist Derby County. Na de reguliere speeltijd stond de brilstand nog op het scorebord, waardoor the Reds afhankelijk waren van strafschoppen. Tijdens de penaltyserie werd Caoimhín Kelleher de grote held door driemaal een strafschop te keren.

Jürgen Klopp vond het woensdagavond niet nodig om zijn vertrouwde basiself krachten te laten verspelen. Liverpool speelt aanstaande zaterdag nog een thuiswedstrijd in de Premier League tegen Southampton. Sterspelers als Virgil van Dijk en Mohamed Salah kregen vrij, terwijl Roberto Firmino en Darwin Núñez wel moesten opdraven om de bank op te vullen. De bekendste starters aan de zijde van het jeugdige Liverpool waren Joe Gomez, Kostas Tsimikas en Alex Oxlade-Chamberlain. Bij Derby County zat centrale verdediger Jake Rooney, het neefje van de legendarische Wayne Rooney, op de bank.

Keeper Joe Wildsmith ontpopte zich tijdens de reguliere negentig minuten tot de absolute held bij derdedivisionist Derby. De 26-jarige Engelsman verzorgde de ene na de andere redding, waardoor de nummer zeven van de League One in de wedstrijd bleef. Na 66 minuten bracht Klopp met Firmino, Núñez en Harvey Elliott grover geschut in de ploeg, maar ook dat mocht niet baten waardoor the Reds afhankelijk waren van een penaltyserie.

De tweede penalty van de serie, die werd genomen door Liverpool, was direct mis: de achttienjarige Stefan Bajcetic zag hoe Wildsmith zijn strafschop pareerde. Gelukkig voor de jongeling was Conor Hourihane ook niet trefzeker vanaf elf meter, waardoor Oxlade-Chamberlain de teams weer op gelijke hoogte zette. Vervolgens miste Craig Forsyth namens Derby, waarna Firmino de bal huizenhoog over schoot. Louie Sibley zette Derby aansluitend op voorsprong, maar zag Núñez ternauwernood gelijkmaken: 2-2.

Liverpool-keeper Kelleher werd uiteindelijk de grote held door zijn derde strafschop te pakken op een inzet van Lewis Dobbin, waarna Elliott de winnende maakte voor Liverpool. Tijdens de strafschoppenserie in de finale van de League Cup vorig seizoen was Kelleher ook al de grote held bij the Reds. De 23-jarige Ier maakte toen zelfs de winnende strafschop (11-10) waardoor Chelsea werd verslagen en Liverpool de beker won.