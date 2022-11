Passeerbeweging Ziyech op de achterlijn helpt Chelsea niet tegen Man City

Woensdag, 9 november 2022 om 23:04 • Mart van Mourik • Laatste update: 23:09

Manchester City heeft zich geplaatst voor de achtste finale van de EFL Cup. In eigen huis waren the Citizens met 2-0 te sterk voor Chelsea, waar Hakim Ziyech in de basis stond. De doelpunten kwamen op naam van Riyad Mahrez en Julián Álvarez. Het team van Graham Potter was de derde partij uit Londen die op woensdag uitgeschakeld werd in het bekertoernooi, daar eerder Tottenham Hotspur en ook Arsenal de derde ronde niet overleefden.

Beide managers stuurde een basiself het veld in die op meerdere plekken fors gewijzigd werd. Josep Guardiola liet slechts vier spelers vanaf het eerste fluitsignaal beginnen die ook in het gewonnen duel met Fulham (2-1) aan de aftrap verschenen: Jack Grealish, Álvarez, Ilkay Gündogan en Rodri behielden hun plekken. De meest opvallende basisplek aan de zijde van Chelsea was voor Ziyech, die voor het eerst sinds het verloren Premier League-duel met Southampton (2-1) op 30 augustus mocht starten.

????? Genieten! Met deze heerlijke actie bood Hakim Ziyech Lewis Hall een goede kans op de aansluitingstreffer, maar Ortega wist deze te voorkomen. ?? https://t.co/2h8AF7aYl6#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal pic.twitter.com/8GV8W23FCN — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) November 9, 2022

De eerste mogelijkheid van de wedstrijd was voor Jack Grealish, die in de tiende speelminuut de bal plotseling voor zijn voeten kreeg maar verzuimde te scoren. Aan de overzijde was Christian Pulisic gevaarlijk; de aanvaller zag zijn respectievelijk inzet gepareerd worden door doelman Stefan Ortega. Halverwege het eerste bedrijf kwam Pulisic wederom dicht bij de openingstreffer, maar hij stuitte opnieuw op de sluitpost van City. Namens de thuisploeg deden Grealish en Álvarez voor het rustsignaal nog een vergeefse duit in het zakje.

In het tweede bedrijf werd de score opengebroken. Arbiter Simon Hooper bestrafte een overtreding van Trevoh Chalobah met geel en gaf een vrije trap aan City. Mahrez eiste de bal op en krulde op in de rechterbenedenhoek binnen: 1-0. Vijf minuten later werd de score verdubbeld. Opnieuw was er een belangrijke rol weggelegd voor Mahrez, die na een fraaie aanname doelman Edouard Mendy serieus in de problemen bracht.

?? City op voorsprong!



Riyad Mahrez schiet raak uit een vrije trap en zet de ploeg uit Manchester op voorsprong. Julian Alvarez heeft inmiddels de score verdubbeld en tekent voor de 2-0.



?? https://t.co/2h8AF7aYl6#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal pic.twitter.com/l6Q4XbVfB7 — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) November 9, 2022

De sluitpost tikte de bal voor de voeten van Álvarez, die van dichtbij binnen kon lopen: 2-0. Ziyech liet zich zien met een heerlijke passeerbeweging op de achterlijn, maar vervolgens slaagde Lewis Hall er niet in om af te ronden. In de slotfase dacht Pulisic nog de aansluitingstreffer te maken, maar zijn doelpunt werd afgekeurd wegens buitenspel.