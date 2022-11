Arsenal en Tottenham gaan ten onder en zijn uitgeschakeld in EFL Cup

Woensdag, 9 november 2022 om 22:40 • Wessel Antes

Arsenal en Tottenham Hotspur zijn woensdagavond direct uitgeschakeld uit de EFL Cup. The Gunners moesten in eigen huis het onderspit delven tegen Brighton & Hove Albion: 1-3. The Spurs trokken op bezoek bij Nottingham Forest aan het kortste eind en liepen het veld af met een 2-0 nederlaag.

Arsenal - Brighton & Hove Albion 1-3

Mikel Arteta koos er tijdens deze bekeravond voor om met tien andere namen te spelen ten opzichte van afgelopen zondag, toen Chelsea op Stamford Bridge met 0-1 werd verslagen. Alleen William Saliba moest wederom starten bij the Gunners, terwijl Reiss Nelson de kans kreeg als basisspeler. De voormalig Feyenoorder was bij de openingstreffer belangrijk toen hij na een mooie dribbel de bal perfect afleverde bij Eddie Nketiah, die vervolgens met een heerlijk bekeken schot de verre hoek vond.

Zeven minuten later was het uitgerekend Danny Welbeck, die tussen 2014 en 2019 voor Arsenal speelde, die vanaf de strafschopstip feilloos de gelijkmaker op het scorebord zette. Een klein kwartier na rust kwamen de bezoekers zelfs op voorsprong toen Kaoru Mitoma een vrijwel identiek doelpunt maakte als Nketiah deed voor Arsenal. Tariq Lamptey zorgde voor het slotakkoord en was verantwoordelijk voor de 1-3 in het Emirates Stadium.

Nottingham Forest - Tottenham Hotspur 2-0

Antonio Conte besloot zijn elftal niet volledig om te gooien voor de uitwedstrijd in City Ground. Harry Kane en Ivan Perisic vormden daarom net als afgelopen zondag tegen Liverpool (1-2 nederlaag) het spitsenduo. Davinson Sanchez kreeg wel een kans in de driemansverdediging van the Spurs. Hoewel de eerste helft vrij gelijkopgaand was, ging het in het tweede bedrijf volledig mis voor de Londenaren.

Atlético Madrid-huurling Renan Lodi opende op heerlijke wijze de score namens Nottingham. De Braziliaanse linksback kapte de bal naar zijn verkeerde been, om die vervolgens op piekfijne wijze in de verre hoek langs Fraser Forster te krullen. Tien minuten later mocht Jesse Lingard, een van de kleinste spelers van het veld, ongedekt de 2-0 tegen de touwen koppen. Ook met een man meer (twee keer geel voor Orel Mangala) wist Tottenham niet meer te scoren, waardoor uitschakeling in de EFL Cup een feit is.