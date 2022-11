Kenneth Perez luistert met verbazing naar Schreuder: ‘Dit is toch onacceptabel?’

Woensdag, 9 november 2022 om 22:39 • Mart van Mourik

Alfred Schreuder is gematigd tevreden over het optreden van Ajax tegen Vitesse. In de Johan Cruijff ArenA kwamen de Amsterdammers niet verder dan een 2-2 gelijkspel, maar de trainer van Ajax ziet vooral ‘een verbetering ten opzichte van zondag’. Analyticus Kenneth Perez is van mening dat Schreuder de lat wel erg laag legt.

“De uitslag is absoluut niet goed, maar ik zie wel dat die jongens drive hebben laten zien”, vertelt Schreuder in gesprek met ESPN. “We hebben veel kansen gecreëerd en we moeten hier natuurlijk veel dikker winnen. Die gemiste kansen horen bij de fase waarin we nu zitten. Uiteindelijk gaan die ballen er wel een keer in, dus in aanvallend opzicht moeten we ons hieraan vasthouden. In de omschakeling staan we heel knullig en ook bij de tweede tegengoal zijn we erg kwetsbaar.”

“Zeker die tweede goal vind ik erg schrijnend, omdat het me een vrij eenvoudige afspraak lijkt dat je de rechterkant moet sluiten als ze over de linkerkant aanvallen.” Desalniettemin neemt Schreuder zijn ploeg niets kwalijk. “Ik denk niet dat ze bewust iets niet doen. Zo zie ik dat niet. Maar uiteindelijk hebben we nu veertien tegengoals en daar zijn we niet tevreden over. Het heeft ook met een bepaalde concentratie te maken. Dit team is gewoon volop in ontwikkeling en vergeleken met zondag is het natuurlijk een groot verschil qua voetbal”, besluit Schreuder.

Perez is niet onder de indruk van het interview van de coach. “De lat is wel lager gelegd bij Ajax, hè. Als ik de trainer zo hoor is hij best wel tevreden. Hij vindt dat Ajax ten opzichte van afgelopen zondag ‘zeer goed’ gespeeld heeft. Je speelt ook tegen een ander soort tegenstander, dus aanvallend kun je veel meer doen. De wil in de tweede helft is er wel om er iets van te maken, want ze voelen dat ze het duel niet meer in de hand hebben. Ik schrik wel een beetje van de lage lat. Ik vind het bijzonder, want Ajax legt normaal de lat heel hoog. Dit is toch onacceptabel”, aldus Perez.