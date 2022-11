Frimpong geeft Van Gaal reden tot nadenken met assist bij winnende goal

Woensdag, 9 november 2022 om 21:24 • Noel Korteweg

Bayer Leverkusen heeft woensdagavond een nipte overwinning geboekt in de Bundesliga. Op bezoek bij 1. FC Köln maakten die Werkself een 1-0 achterstand bij rust in de tweede helft goed: 1-2. Voor basiskracht Jeremie Frimpong was een belangrijke rol weggelegd, daar hij na een fraaie dribbel over de linkerflank de beslissende pass gaf richting doelpuntenmaker Moussa Diaby.

Trainer Xabi Alonso had niet alleen voor Frimpong een basisplek ingeruimd, want ook Mitchel Bakker stond vanaf het eerste fluitsignaal op het veld. Timothy Fosu-Mensah moest genoegen nemen met een reserverol, al mocht hij in de laatste minuut van de reguliere speeltijd Frimpong nog aflossen. Laatstgenoemde zag hoe Benno Schmitz de score op weergaloze wijze opende voor de thuisploeg. De rechtsback nam een afvallende voorzet van Sargis Adamyan op zijn borst aan en schoot vervolgens met een volley geweldig raak: 1-0.

Leverkusen kwam pas in de 65ste minuut langszij via Nadiem Amiri. De centrale middenvelder schoot via een vrije trap met wat geluk door de muur heen en zette zijn ploeg op gelijke hoogte: 1-1. Nog geen vijf minuten later besliste Diaby de wedstrijd na een assist van Frimpong. De Nederlandse back werd diep gestuurd door eerstgenoemde, waarna hij tientallen meters overbrugde, zijn directe tegenstander voorbij ging en breed legde op Diaby, die in het lege doel raak schoot: 1-2. Bondscoach Louis van Gaal maakt aanstaande vrijdag de definitieve WK-selectie van Oranje bekend. Bakker en Frimpong zitten in de voorselectie.