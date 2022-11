Perez lacht om ‘Bambi on ice’ van Ajax: ‘Het is echt grappig, bijna zielig’

Kenneth Perez is geschrokken van het optreden van Ajax in de eerste helft tegen Vitesse. De Amsterdammers kwamen in het inhaalduel al vroeg op voorsprong dankzij een treffer van Dusan Tadic. Halverwege de eerste helft kwam Vitesse langszij: Million Manhoef tekende na een lange sprint de 1-1 aan.

Ajax schoot uit de startblokken en vond na vijf minuten speelminuten al de openingstreffer. Tadic tikte van dichtbij binnen na een uitstekende voorzet van Steven Bergwijn. Na de treffer ging het snel bergafwaarts met het veldspel van de Ajacieden, die twintig minuten later een goal incasseerden. Timber leed in de buurt van de vijandige zestien knullig balverlies, waarna Manhoef kon overnemen. Na een fenomenale sprint over circa zestig meter passeerde hij uiteindelijk doelman Remko Pasveer: 1-1. Perez geeft in de rust aan verbijsterd te zijn over het spel van Ajax.

Million Manhoef laat Jurriën Timber zijn hielen zien ??#ajavit — ESPN NL (@ESPNnl) November 9, 2022

“Hij zet natuurlijk een geweldige sprint in”, opent Perez bij ESPN. “In eerste instantie dacht Timber het wel los zou lopen, maar toen zag hij dat Manhoef wel doorsprintte. Maar Taylor neemt het echt veel te makkelijk op. Hij had al veel eerder keihard moeten gaan sprinten. Je moet weten dat Manhoef zo snel is en hij moet sneller naar het centrum. Dit is gewoon niet goed. Bassey had de situatie onder controle. Timber had natuurlijk de bal niet moeten inleveren, maar daarna is de weg nog lang.”

“Toch is dit niet het grootste probleem van Ajax. Holy... Aan de bal echt nul ideeën. Niemand die een man uitspeelt. Het is wachten op Kudus die dat wel heeft. Ook Tadic deed totaal niet meer mee na zijn goal. Het is wel shocking hoor. Ik sta nu dicht bij het veld, maar dan zie je het tempo... Bassey vind ik gewoon echt grappig; het is bijna zielig. Verdedigend en qua snelheid is het prima, maar aan de bal is het erg matig: Bambi on ice. De tegenstander laat hem ook gewoon vrij”, aldus Perez.