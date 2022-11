Besiktas heeft geen kind aan derdedivisionist en bereikt volgende ronde beker

Woensdag, 9 november 2022 om 20:55 • Noel Korteweg • Laatste update: 21:02

Besiktas heeft woensdagavond in de Turkse beker afgerekend met derdedivisionist Serik Belediyespor. De ploeg van trainer Senol Günes won in eigen huis met 3-1 en gaat daardoor naar de vijfde ronde van de Türkiye Kupasi. Nathan Redmond, Jackson Muleka en Dele Alli waren de doelpuntenmakers. Wout Weghorst viel vijf minuten voor tijd in.

Redmond opende al na vijf minuten de score voor de thuisploeg. De ex-speler van onder meer Norwich City en Southampton werd aangespeeld op de middellijn, dribbelde langs zijn directe tegenstander en schoot vanaf ruim twintig meter hard raak in de linkeronderhoek: 1-0. Nog geen drie minuten later breidde Muleka de marge uit naar twee. De thuisploeg profiteerde van een grote fout in de verdediging van Belediyespor, dat de bal zo in de voeten van Alli kopte.

De Engelsman behield het overzicht, gaf mee aan Redmond en die gaf Muleka met een strakke en lage voorzet een niet te missen kans voor open doel: 2-0. Ook Alli zou voor rust een doelpunt maken. De middenvelder ving een afvallende bal op en schoof beheerst onder de doelman door: 3-0. Ruim twintig minuten voor tijd maakte Harun Kavaklidere de eretreffer voor Belediyespor, maar een stunt zat er niet meer in.