AS Roma en Atalanta beleven dramatische avond met puntverlies in Serie A

Woensdag, 9 november 2022 om 20:27 • Wessel Antes • Laatste update: 20:34

AS Roma en Atalanta zijn er woensdagavond niet in geslaagd om hun uitduels te winnen in de Serie A. De club van José Mourinho leek een late zege te boeken op bezoek bij Sassuolo via Tammy Abraham, maar kreeg uiteindelijk nog de gelijkmaker om de oren: 1-1. Atalanta beleefde een dramatische avond op bij Lecce en ging, met Marten de Roon als aanvoerder, met 2-1 onderuit. In de rust werd De Roon vervangen door Teun Koopmeiners.

Sassuolo - AS Roma 1-1

In een wedstrijd die op en neer ging leek het er lange tijd op dat de supporters geen doelpunten zouden zien in het Città del Tricolore, maar al het spektakel kwam in de laatste tien minuten. Een heerlijk aangesneden voorzet van Gianluca Mancini belandde op het hoofd van de felbekritiseerde Tammy Abraham, waarna doelman Andrea Consigli kansloos was: 0-1. Lang konden de Romeinen niet van het doelpunt genieten, want in de 85ste minuut leverde een echte spitsengoal van Andrea Pinamonti Sassuolo alsnog een punt op.

Lecce - Atalanta 2-1

Bij Atalanta was De Roon woensdag de enige Nederlander in de basiself van trainer Gian Piero Gasperini. Koopmeiners en Hans Hateboer moesten genoegen nemen met een plek op de bank. De thuisploeg kwam in de 27ste minuut op voorsprong dankzij een doorgekopte corner die uiteindelijk binnen werd geknikt door Federico Baschirotto. Nog geen minuut later mochten de supporters van Lecce opnieuw juichen toen Federico Di Francesco keeper Marco Sportiello op koelbloedige wijze omspeelde, om vervolgens de bal in een leeg doel te schuiven. Nog voor rust maakte Duvan Zapata de aansluitingstreffer, maar de bezoekers uit Bergamo wisten in het tweede bedrijf niet tot scoren te komen, waardoor een nederlaag tegen de nummer zestien van de Serie A een feit is.