Schreuder verklaart keuze voor Kudus in de spits en Brobbey op de bank

Woensdag, 9 november 2022 om 19:52 • Wessel Antes • Laatste update: 19:56

Alfred Schreuder kiest woensdagavond voor Mohammed Kudus in de spits en Davy Klaassen op 10 bij Ajax. Daardoor begint Brian Brobbey op de bank tijdens het Eredivisie-duel met Vitesse. Voor de camera’s van ESPN komt de trainer van de Amsterdammers met een verklaring voor de wisseling in het aanvallende gedeelte van zijn as.

Kenneth Perez, die woensdag als analist aanwezig is in de Johan Cruijff Arena, vraagt zich af of de combinatie met Kudus achter Brobbey niet goed genoeg was tijdens de verloren wedstrijd tegen PSV (1-2). Schreuder geeft vervolgens een eerlijk antwoord op die vraag, al neemt hij zijn pupillen enigszins in bescherming. “We waren niet helemaal tevreden over dat koppel, maar dat had ook te maken met dat de aanvoer slecht was.”

Schreuder gaat vervolgens in op wat hij wilde bereiken met het koppel Kudus en Brobbey. “Ik had gehoopt op meer wisselwerking en dynamiek. Ze hebben allebei veel power en snelheid, maar we waren te veel aan het vechten daar voorin. Voetballend waren we niet goed genoeg waardoor we niet in de juiste ruimtes kwamen. Ik vond Kudus de eerste helft nog wel aardig spelen, maar we weten ook dat hij vanuit de spits met zijn snelheid kan spelen.”

De oefenmeester van Ajax spreekt daarnaast ook over de fitheid van Brobbey. “We kijken ook naar waar hij vandaan komt. Hij heeft negentig minuten gespeeld zondag en we spelen nu drie wedstrijden in zes dagen. Dat is voor hem dan gewoon lastig om vandaag weer zestig of zeventig minuten te spelen.” Het duel in de Johan Cruijff ArenA begint om 20.00 uur en is live te zien op ESPN 2.