Vuurtje bij Rode Duivels aangewakkerd: ‘Ik verdien hoe dan ook een basisplaats’

Woensdag, 9 november 2022 om 19:47 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 19:51

Leandro Trossard is van mening dat hij op het WK een basisplaats bij België verdient. De vleugelaanvaller kent een ijzersterke eerste seizoenshelft bij Brighton & Hove Albion, waar hij zich vooral tegen de topploegen uit de Premier League in positieve zin wist te onderscheiden. Bij de Rode Duivels moet Trossard echter veelal genoegen nemen met een rol als invaller, maar als het aan hem ligt komt hier in Qatar verandering in.

Dat Brighton momenteel een knappe zesde plaats in de Premier League bezet, heeft de ploeg mede te danken aan de in vorm verkerende Trossard. De 28-jarige vleugelaanvaller was onder andere trefzeker tegen Manchester en Chelsea en maakte begin oktober een knappe comeback van Liverpool (3-3) op Anfield met een hattrick ongedaan. In dertien Premier League-duels was de Belg al goed voor zeven goals en drie assists.

Trossard merkt dat er sinds kort meer waardering en aandacht vanuit België voor zijn persoon is. “Dat is ergens logisch”, zegt de aanvaller tegenover Het Nieuwsblad. “Ten eerste is er het WK. Ten tweede… Kijk, ik doe het al een paar seizoenen goed, maar mijn stats waren nooit exceptioneel. Nu zijn ze wel super en ik scoorde dan ook nog eens vooral tegen de big boys. Dan valt het extra op. Ik voel zelf dat ik dit seizoen die extra stap gezet heb.”

Met bondscoach Roberto Martínez heeft Trossard nog niet over zijn rol op het WK gesproken, hetgeen volgens de aanvaller zelf ook niet nodig is. “Nogmaals: mijn vorm spreekt voor zich. Het is niet aan mij om te verkondigen dat ik moet spelen. Ik denk dat ik het hoe dan ook zou verdienen, en dat niemand zou durven beweren dat dat niet zo is, maar dat biedt me geen garanties.” Over een eventuele ontgoocheling als hij buiten de basiself valt, wil Trossard niet direct spreken. “Niet in het begin van het WK. Mocht ik naarmate de wedstrijden vorderen nog steeds weinig spelen, dan zal ik dat wel teleurstellend vinden. Een WK is een jongensdroom…”

In België laait momenteel de discussie op of Trossard óf Hazard bij België moet spelen. “Ik snap die discussie niet”, geeft Trossard aan. “Simpelweg omdat Eden en ik ook samen kunnen spelen. Maar óók omdat mijn prestaties voor zich spreken. Op dit niveau, en ’t is toch de Premier League, was ik nooit beter. Ik heb de laatste maanden bewezen dat ik klaar ben voor een basisplaats, als ik ik dat nu niet ben, zal ik het nooit zijn. Ik heb getracht het de bondscoach zo moeilijk mogelijk te maken." België wacht op het WK als eerst een poulewedstrijd tegen Canada, waarna er groepsduels met Marokko en Kroatië op het programma staan.