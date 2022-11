Totale crisis bij Villarreal: spelers en staf sluiten zichzelf op in kleedkamer

Woensdag, 9 november 2022 om 17:46 • Jordi Tomasowa

De aanstelling van Quique Setién bij Villarreal als opvolger van Unai Emery is nog geen onverdeeld succes gebleken. De 64-jarige oefenmeester wacht nog op zijn eerste zege met el Submarino Amarillo en zou volgens Spaanse media moeten vrezen voor een bliksemontslag. Naast een deel van de aanhang, zijn naar verluidt ook sommige spelers niet overtuigd van hun trainer.

Nog geen twee weken geleden werd Setién aangekondigd als opvolger van Emery, die zijn afkoopclausule van zes miljoen euro zag worden afgekocht door Aston Villa. De succescoach, die zijn ploeg in 2021 naar de finale van de Europa League leidde, beschikte over een aflopend contract en leverde op deze manier nog een enorm bedrag op. Villarreal zit momenteel echter in een ‘totale crisis’, zo schrijft Marca. In de Conference League werd er gelijkgespeeld tegen Hapoel Beer Sheva (2-2) en verloren van Lech Poznan (3-0). Ook in LaLiga werden twee nederlagen geleden tegen Athletic Club (1-0) en Real Mallorca (0-2).

Het heeft ertoe geleid dat spelers en staf zich dinsdag tweeënhalf uur hebben opgesloten in de kleedkamer om met elkaar in gesprek te gaan. Sterkhouders Raúl Albiol en Alberto Moreno gaven na afloop van de nederlaag tegen Real Mallorca te kennen moeite te hebben met de speelstijl die Setién voor ogen heeft, terwijl supporters kort voor het einde van het LaLiga-duel hun onvrede lieten blijken. “Setién, rot op!”, klonk het vanaf de tribunes. Volgens Cadena Cope kan de wedstrijd tegen Espanyol van woensdagavond weleens de laatste van Setién als trainer van Villarreal zijn.

De oefenmeester gaf met zijn aanstelling twee weken geleden een vervolg aan zijn lange loopbaan als trainer. Setién trainde de voorbije decennia verschillende teams in Spanje, waarvan Real Betis en Barcelona de meest bekende zijn. Bij laatstgenoemde club moest hij in 2020 na een kort dienstverband vertrekken na de vernederende 8-2 nederlaag tegen Bayern München. Sindsdien zat hij zonder werkgever. Als speler beleefde Setién zijn meest succesvolle periode bij Racing Santander, waar hij over twee periodes tot honderden wedstrijden kwam. Ook droeg hij het shirt van Atlético Madrid.