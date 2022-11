Zuid-Korea slaakt zucht van verlichting na Instagram-post Heung-Min Son

Woensdag, 9 november 2022 om 16:57 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 17:00

Heung-Min Son is fit genoeg om deel te nemen aan het WK in Qatar, zo maakt de sterspeler van Zuid-Korea bekend via een post op Instagram. Tottenham Hotspur bracht begin november nog naar buiten dat de aanvaller geopereerd moest worden aan zijn oogkas. De Zuid-Koreaan kwam in het gewonnen Champions League-duel met Olympique Marseille (1-2) hard in botsing met Chancel Mbemba. Een dag later meldden de Londenaren dat een operatie noodzakelijk was, omdat de breuk rondom zijn oog gestabiliseerd diende te worden.

“Hallo iedereen. Ik wilde even de tijd nemen om iedereen te bedanken voor alle steunbetuigingen die ik de afgelopen week heb ontvangen”, schrijft Son op Instagram. “Ik waardeer het enorm. In een moeilijke periode heb ik hier veel kracht uit weten te halen! Voor je land spelen op het WK is de droom van zoveel opgroeiende kinderen, net zoals het ook een droom van mij was. Ik wil dit voor geen goud missen. Ik kan niet wachten om ons mooie land te vertegenwoordigen, tot snel, Sonny.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Met zijn Instagram-post laat Son Zuid-Korea opgelucht ademhalen. De dertigjarige aanvaller, die tevens aanvoerder is van zijn land, neemt het over ruim twee weken op het WK in Groep H als eerst op tegen het Uruguay van onder meer Luis Suárez. Daarna staan er nog poulewedstrijden tegen Ghana en Portugal op het programma.