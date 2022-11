Feyenoord kijkt in zoektocht naar definitieve opvolger Aursnes rond in België

Woensdag, 9 november 2022 om 16:23 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 16:58

Nicolas Raskin staat op de radar van Feyenoord, zo meldt 1908.nl. Algemeen directeur Dennis te Kloese onthulde vorige week tijdens een meeting van de Feyenoord Business Club dat de Rotterdammers de ontwikkelingen van twee Belgen, een Noor, een Nederlander en een Argentijn in de gaten houden. Een van deze Belgen is de 21-jarige Raskin, die over een aflopend contract bij Standard Luik beschikt.

Raskin komt uit de jeugd van Standard, maar verkaste in 2015 naar de opleiding van Anderlecht. Via AA Gent keerde de Belgisch jeugdinternational in de zomer van 2019 uiteindelijk terug bij les Rouches. Raskin kreeg direct een handvol kansen van toenmalig trainer Michel Preud'homme. Inmiddels is hij al enkele seizoenen een onbetwiste basisspeler op Sclessin. Raskin kwam tot nog toe tot 95 officiële duels voor Standard, waarin hij goed was voor vijf goals en dertien assists.

1908.nl maakte in september al melding van de interesse van Feyenoord in de Argentijn Máximo Perrone. De negentienjarige defensieve middenvelder ligt in zijn geboorteland nog vast tot medio 2023. In de winter hopen de Rotterdammers nog altijd een ‘nummer 6’ naar De Kuip te halen als definitieve opvolger van Fredrik Aursnes. Perrone speelde tot dusver 33 officiële wedstrijden voor Vélez, waarin hij drie keer trefzeker was en twee assists afleverde. De linkspoot is tevens jeugdinternational bij Argentinië.

Ook de naam van Sivert Mannsverk viel afgelopen zomer in De Kuip als eventuele opvolger van Aursnes. De twintigjarige middenvelder speelt sinds vorige zomer bij Molde, dat hem als vervanger van Aursnes overnam van Sogndal IL. Net als Aursnes heeft Mannsverk de clubleiding van Feyenoord kunnen overtuigen van zijn kwaliteiten. Feyenoord zal Mannsverk echter niet voor hetzelfde zachte prijsje als Marcus Pedersen en Aursnes kunnen oppikken. 1908.nl sprak in eerdere berichtgeving over enkele miljoenen, terwijl Aursnes vorige zomer voor slechts 450.000 euro naar Rotterdam kwam. Voor Pedersen betaalde Feyenoord één miljoen euro.