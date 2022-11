Schreuder passeert Daley Blind opnieuw voor inhaalduel met Vitesse

Woensdag, 9 november 2022 om 18:54 • Paul Jeursen • Laatste update: 19:06

Alfred Schreuder heeft de opstelling van Ajax voor het inhaalduel met Vitesse bekendgemaakt. De oefenmeester heeft in zijn basiself opnieuw geen plek ingeruimd voor Daley Blind, terwijl Brian Brobbey niet geheel fit is en eveneens op de bank begint. Mohammed Kudus start hierdoor als spits. Het inhaalduel in de Johan Cruijff ArenA vangt aan om 20.00 uur.

Schreuder kiest tegen Vitesse voor Owen Wijndal als linksback. De verdediger viel in het gewonnen Champions League-duel met Rangers (1-3) nog geblesseerd uit, maar is nu fit genoeg bevonden om weer te starten. Dit gaat niet ten koste van Devyne Rensch die daar de afgelopen twee duels speelde. De Mexicaan Jorge Sánchez is het kind van de rekening, Rensch staat rechtsback. Het centrale duo Jurriën Timber en Calvin Bassey blijft wel intact.

Vanwege de schorsing van Edson Alvárez keert Kenneth Taylor terug in de basis. Op het middenveld heeft Schreuder ook een basisplaats in petto voor Steven Berghuis en Davy Klaassen. Kudus, die tegen PSV (1-2 verlies) zondag nog als nummer 10 startte, begint bij afwezigheid van Brobbey in de punt van de aanval. De Ghanees wordt geflankeerd door Steven Bergwijn en Dusan Tadic.

Vanwege de importantie van het Champions League-treffen met Rangers van vorige week, werd het thuisduel met Vitesse verplaatst naar woensdagavond. Als Ajax dit inhaalduel wint, neemt het de koppositie in de Eredivisie weer over van PSV. De Eindhovenaren hebben een voorsprong van twee punten, maar speelden ook een duel meer.

De opstelling van Ajax: Pasveer; Rensch, Timber, Bassey, Wijndal; Taylor, Berghuis, Klaassen; Bergwijn, Kudus, Tadic.