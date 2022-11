Berghuis vreest weerzien met PSV'ers niet: ‘Als het binnen de grenzen blijft’

Woensdag, 9 november 2022 om 15:35 • Paul Jeursen • Laatste update: 15:34

De topper tussen Ajax en PSV stond afgelopen zondag bol van de opstootjes. Tijdens en na afloop van het duel, dat door de Eindhovenaren met 1-2 werd gewonnen, liepen de gemoederen hoog op. Ook Steven Berghuis was betrokken bij de schermutselingen met enkele Oranje-collega's, maar ondanks de agressieve sfeer denkt hij niet dat dit door zal werken bij het Nederlands elftal.

In gesprek met ESPN geeft Berghuis tekst en uitleg over de verhitte opstootjes. "Het is moeilijk uit te leggen aan mensen die dat niet meemaken op zo’n veld tegen PSV, waar er veel verwachtingen zijn. Je speelt voor vijftigduizend man, voor eigen publiek en dan wil je gewoon niet verliezen. Je komt voor elkaar op. We kennen PSV natuurlijk ook door en door vanwege de onderlinge wedstrijden, de bekerfinale en de Johan Cruijff Schaal.” Over het duw- en trekwerk maakt hij zich niet al te druk. “Ik heb er niet zoveel moeite mee als het binnen de grenzen blijft. Misschien ging het er nét overheen, maar dat is ook een beetje het moment. Ik denk dat iedereen die er dan staat dat moment wel begrijpt”, aldus de middenvelder.

Als Berghuis door bondscoach Louis van Gaal geselecteerd wordt voor het WK in Qatar, zal dit een weerzien betekenen met enkele PSV'ers. Hoogstwaarschijnlijk zullen Cody Gakpo, en wellicht ook Luuk de Jong en Xavi Simons, eveneens van de partij zijn. Hij heeft met hen geen contact gehad na de verloren topper. "Ik heb er nog niet met Cody en Luuk over geappt. Bij Oranje zal dat straks vast wel ter sprake komen. Gewoon op een normale manier. Dat is niet iets persoonlijks ofzo."

Eerder lieten Ajax-spelers Jurriën Timber en Remko Pasveer al weten te balen van de vele opstootjes die ontstonden tijdens de verloren topper tegen PSV. De centrumverdediger en keeper van Ajax waren na afloop kritisch op hun ploeggenoten. "Die opstootjes zijn niet nodig", zei Timber tegenover ESPN. "We moeten dat niet doen. Gewoon niet nodig."