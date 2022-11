Slot: ‘Het lijkt mij geweldig als hij ooit hoofdtrainer van Feyenoord wordt’

Woensdag, 9 november 2022 om 15:05 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 15:08

Arne Slot hoopt dat Robin van Persie ooit hoofdtrainer van Feyenoord wordt. De topscorer aller tijden van het Nederlands elftal werd dinsdag toegelaten tot de cursus UEFA Pro-opleiding. Mocht Van Persie in het seizoen 2023/24 uiteindelijk zijn diploma behalen, kan hij als hoofdtrainer aan de slag bij een profclub.

Van Persie onthulde dinsdag in de in de Joe Cole podcast van BT Sport dat hij ooit hoofdtrainer van Feyenoord wil worden. De voormalig profvoetballer van onder meer Arsenal en Manchester United is momenteel nog trainer van Feyenoord Onder 16. Slot heeft op de persconferentie van de Rotterdammers in aanloop naar het Eredivisie-duel met FC Volendam van zondag lovende woorden over voor Van Persie. “Het lijkt mij geweldig als hij ooit hoofdtrainer van Feyenoord wordt.”

Slot noemt Van Persie onder meer een ontzettend fijn persoon. “Daarnaast is hij enorm gedreven en wil het beste uit zijn spelers halen. Het zou fantastisch zijn voor Feyenoord op termijn, want hij heeft nu zijn papieren nog niet. Ik vind het ook alleen maar fijn als collega’s die ambitie hebben, dan willen ze er ook heel veel tijd en energie insteken. Daar profiteer ik als huidige eindverantwoordelijke ook weer van. Bij de persoon Robin van Persie als hoofdtrainer heb je geen enkele angst dat hij dingen zou doen waar jij niet vrolijk van wordt, omdat hij zo’n fijn persoon is.”

Van Persie gaf dinsdag in de Joe Cole podcast te kennen enorm uit te kijken naar de opleiding en niet te kunnen wachten tot hij zijn diploma heeft. “Hopelijk begin ik daar volgend jaar juni aan. Dat geeft mij de vrijheid om een trainer te worden op elk niveau. Nu kan ik alle teams trainen tot de Onder 21. De oud-voetballer ging ook in op zijn toekomstige ambities. “Als kind groeide ik op met deze club. Ik zou het geweldig vinden om ooit trainer van Feyenoord te worden”, aldus van Persie, die al grappend zegt dat hij Arne Slot niet in de weg wil zitten. “Arne Slot weet dat ik niet gevaarlijk voor hem ben. Ik heb nog geen duidelijk doel voor ogen dat ik bijvoorbeeld over vijf jaar hoofdtrainer wil worden. Ik vind het leuk om training te geven en met tactieken bezig te zijn.”