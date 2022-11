Unibet: een odd van 1.80 voor een doelpunt van Brobbey tegen Vitesse!

Woensdag, 9 november 2022 om 14:29 • Laatste update: 14:32

Ajax neemt het woensdagavond in de eigen Johan Cruijff ArenA op tegen Vitesse. De Arnhemmers staan momenteel vijftiende en kunnen de punten goed gebruiken. Weet Ajax de koppositie vanavond te heroveren? In samenwerking met Unibet blikt Voetbalzone vooruit op dit Eredivisie-duel!

Bij Vitesse is Phillip Cocu sinds kort de trainer. Sinds zijn overname speelden ze vijf Eredivisie-wedstrijden. Drie daarvan werden verloren en twee keer gingen Cocu en zijn spelers er met de overwinning vandoor. Smet op het prille dienstverband van Cocu bij Vitesse is de vroegtijdige uitschakeling in de TOTO KNVB-Beker. Amateurclub Kozakken Boys was na een penaltyreeks te sterk en kegelde Vitesse uit het toernooi. Vitesse ging afgelopen weekend nog in eigen huis kansloos met 0-4 onderuit tegen Sparta Rotterdam.

Ajax staat momenteel tweede in de Eredivisie. De ploeg van Alfred Schreuder heeft een punt minder dan koploper PSV, maar heeft ook een wedstrijd minder gespeeld. Van de tot nu toe twaalf gespeelde wedstrijden in de competitie won Ajax negen keer. Wel hebben de Amsterdammers afgelopen zondag een flinke tik op de neus gekregen. PSV was in de ArenA met 1-2 te sterk. Ook in de Champions League wilde het niet vlotten dit jaar. Ajax werd derde in Groep A achter Napoli en Liverpool en is veroordeeld tot Europa League-voetbal.

Lichtpuntje voor Vitesse dit seizoen is de van Wolfsburg geleende spits Bartosz Bialek. De Poolse spits was dit seizoen al drie keer trefzeker. Bij Ajax is Brian Brobbey de belangrijkste doelpuntenmaker dit seizoen. De van Leipzig overgenomen goalgetter scoorde tot dusver acht keer in twaalf Eredivisie-duels.

