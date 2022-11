Walter Benítez maakt indruk en staat op Zuid-Amerikaans verlanglijstje

Woensdag, 9 november 2022 om 14:49 • Paul Jeursen • Laatste update: 14:48

Walter Benítez wordt nauwlettend in de gaten gehouden door River Plate, zo meldt het het Argentijnse TyC Sports. De Argentijnse topclub houdt er rekening mee dat eerste keeper Franco Armani het na het WK in Qatar voor gezien houdt. In dat geval is de PSV’er een van de namen die genoemd wordt om diens plek over te nemen.

De ploeg van trainer Marcelo Gallardo speelt tot het WK nog twee oefenwedstrijden: woensdagavond tegen Colo Colo en zondag 13 november tegen Real Betis. Daarna zal de oud-middenvelder vertrekken bij el Millonario. De club zou zich tijdens de volgende transferperiode op vijf posities willen versterken. Behalve een doelman staan ook nog een centrale verdediger, een linksback, een middenvelder en een aanvaller op het verlanglijstje.

Naast de naam van Benítez worden ook Santiago Mele (Club Atlético Unión), Rodrigo Rey (Gimnasia La Plata) en en ex-AZ’er Sergio Rochet (Club Nacional) genoemd. Laatstgenoemde zou uit de koker komen van Martín Demichelis, die nu nog het tweede elftal van Bayern München traint. De oud-verdediger staat bovenaan het lijstje om Gallardo op te volgen. Armani wordt op zijn beurt genoemd bij het Colombiaanse Atlético Nacional.

Benítez werd afgelopen zomer door PSV overgenomen van OGC Nice en speelde tot op heden 23 wedstrijden voor de Eindhovenaren, waarin hij vijf keer de nul hield. Met hen won hij afgelopen juli de Johan Cruijff Schaal door Ajax in Amsterdam met 3-5 te kloppen. De Argentijn ligt nog tot en met medio 2025 in Eindhoven vast en zijn waarde ligt volgens Transfermarkt op veertien miljoen euro.