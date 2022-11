De Ligt komt twee dagen voor definitieve WK-selectie met blessureupdate

Woensdag, 9 november 2022 om 13:42 • Paul Jeursen • Laatste update: 13:44

Matthijs de Ligt heeft de groepstraining hervat bij Bayern München. Daags na de klinkende 6-1 overwinning op Werder Bremen verscheen hij op het trainingscomplex met de rest van de selectie. “De knie voelt prima”, liet De Ligt na afloop aan BILD weten. De verdediger viel op 29 oktober geblesseerd uit in de thuiswedstrijd tegen FSV Mainz 05.

Vorige week vrijdag meldde trainer Julian Nagelsmann nog dat De Ligt te maken had met een terugval in zijn herstel vanwege een reactie in het kniegewricht. De verdediger speelde zodoende ook niet tegen Werder Bremen. Afgelopen maandag kwam Nagelsmann terug van die woorden en was hij hoopvol over het herstel van zijn pupil. “Ik ben ervan overtuigd dat De Ligt tegen Schalke 04 (aanstaande zaterdag, red.) weer in actie kan komen”, aldus de oefenmeester.

Matthijs de Ligt has resumed team training today. The Dutchman told @BILD: 'The knee is fine' [?? @itstheicebird]pic.twitter.com/SDSslUcOG5 — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) November 9, 2022

Op Twitterbeelden is te zien hoe De Ligt woensdag op het trainingsveld actief is. Dit seizoen kwam de mandekker tot zeventien wedstrijden voor der Rekordmeister in alle competities, waarin hij één treffer maakte. Door blessures miste hij wel al vier wedstrijden voor zijn nieuwe club. Vorige maand viel De Ligt tegen Borussia Dortmund uit met een liesblessure. eind oktober in de met 6-2 gewonnen wedstrijd tegen Mainz moest hij de strijd opnieuw staken vanwege knieproblemen.

Aanstaande zaterdag neemt Bayern het in Gelsenkirchen op tegen Schalke 04. De kans dat De Ligt speelminuten krijgt is gezien Nagelsmanns eerdere woorden zeer aannemelijk. De hervatting van de groepstraining is ook goed nieuws voor Oranje. Over twaalf dagen speelt het Nederlands elftal op het WK in Qatar tegen Senegal. De Ligts teamgenoot bij Bayern, de Senegalese sterspeler Sadio Mané, zal dan vanwege een blessure ontbreken. Met dat nieuws kwam L'Équipe woensdagochtend.