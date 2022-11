Johan Derksen: ‘Als je hen tegen je hebt, kun je bij Ajax haast niet overleven’

Woensdag, 9 november 2022 om 13:15 • Paul Jeursen • Laatste update: 13:18

Door Daley Blind nu al twee wedstrijden te passeren heeft Ajax-trainer Alfred Schreuder zijn eigen graf gegraven, zo denkt Johan Derksen. De analist zei dinsdagavond bij Vandaag Inside dat de beslissing van de oefenmeester grote consequenties voor zijn toekomst in Amsterdam kan hebben. Derksen stipte de invloed van Danny Blind binnen Ajax aan en denkt dat Schreuder een strijd met vader en zoon Blind niet zal overleven.

Tijdens de Champions League-wedstrijd tegen Rangers (1-3 winst) en het Eredivisie-duel met PSV (1-2 verlies) zat Blind de gehele wedstrijd op de bank bij Ajax. In Schotland werd hij vervangen door Owen Wijndal. Na diens blessure nam Devyne Rensch zijn plek over op de linksbackpositie. Ook tegen de Eindhovenaren afgelopen weekend kreeg Blind zijn plek niet terug en startte Rensch.

Volgens Wesley Sneijder lagen er geen sportieve gronden aan de reservebeurten. In Veronica Offside liet hij afgelopen maandag weten dat er een woordenwisseling tussen Blind en Schreuder zou hebben plaatsgevonden. "Ik weet dat er een flinke discussie is geweest in de kleedkamer. Ik weet niet precies wat er is gezegd, maar een trainer hoeft natuurlijk niet alles te pikken. Blind kan ook straf hebben nu”, zo suggereerde de oud-Oranje-international. Ook Valentijn Driessen denkt dat er iets is voorgevallen. “Tegen Rangers liep Blind warm en ineens kwam Rensch erin. Daar is – denk ik – iets gebeurd. Ik denk dat hij (Blind, red.) toen heeft geweigerd om in te vallen.”

Volgens Derksen is het een groot probleem als Blind het niet kan vinden met Schreuder. Hij haalt de positie van vader Danny Blind aan binnen de club. “Danny Blind is een man in de wandelgangen. Hij zit overal tussendoor en babbelt overal. De twee 'Blindjes' zijn tegen de trainer, Huntelaar en Hamstra zijn lichtgewichten en Van der Sar is geen directeur die kan managen. Als je als trainer in slechte tijden vader en zoon Blind tegen je hebt, dan kun je haast niet overleven”, stelt Derksen.