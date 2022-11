Ook Trauner kon weg bij Feyenoord: ‘Ik wist dat er interesse zou komen’

Woensdag, 9 november 2022 om 11:52 • Paul Jeursen • Laatste update: 11:53

Gernot Trauner is bezig aan een zeer sterk seizoen bij Feyenoord en miste tot op heden nog geen minuut. Zijn eveneens succesvolle debuutseizoen, waarin hij met de Rotterdammers de finale van de Conference League haalde, zorgde voor de nodige belangstelling. Dit vertelt hij aan Sky Sport Austria. Tot een transfer kwam het echter niet. De mandekker bleef Feyenoord trouw omdat hij de interesse niet als een stap omhoog zag.

Ondanks de zomerse leegloop die bij Feyenoord plaatsvond, heeft Trauner zich nooit druk gemaakt om zijn toekomst. “Ik heb ontspannen afgewacht. Ik wist dat er interesse zou komen, maar voor mij was dat niet beter dan Feyenoord. Ik heb hier voor vier jaar getekend, ook om rust te creëren voor mijn familie. Wij voelen ons goed in Rotterdam, ik voel me goed bij de club en de fans. Dat is voor mij belangrijk.''

Dat Feyenoord groepswinnaar werd in de Europa League is volgens de Oostenrijker ‘een ongelofelijke prestatie’. Zeker nadat er veel zomerse wisselingen plaatsvonden. “Het was extreem hoeveel spelers ons dit jaar verlieten. Een groot compliment naar de trainer en de scouting. Iedereen binnen de club weet welke richting we op willen. Als eerste stap hebben we spelers gehaald die pasten in deze visie.” Toch begon het seizoen enigszins moeizaam. “Aan het begin hebben we gezien dat nog niet alles zo goed paste. Er was een aantal spelers dat aan het begin veel speelde en in de loop van het seizoen gewisseld is. De trainer weet hoe hij wil spelen."

De prestaties van Feyenoord én Trauner in de Europa League zijn ook in Oostenrijk niet onopgemerkt gebleven. Tot op heden speelde de verdediger acht interlands, waarvan drie in het afgelopen kalenderjaar. De laatste dateert van afgelopen juni. In het met 2-0 verloren Nations League-duel met Denemarken speelde hij de gehele wedstrijd. Trauner spreekt de hoop uit dat bondscoach Ralf Rangnick hem wederom zal oproepen voor de komende interlands. “Ik hoop dat ik kan spelen en mezelf kan laten zien tijdens de komende EK-kwalificatie. Ik ben er klaar voor", zo zegt hij.