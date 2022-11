Ergste vrees wordt werkelijkheid voor Reece James: definitief geen WK

Woensdag, 9 november 2022 om 09:59 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:01

Reece James gaat definitief niet met Engeland naar het WK, zo maken Engelse media bekend. De verdediger van Chelsea heeft van bondscoach Gareth Southgate te horen gekregen dat hij niet tot de 26-koppige selectie behoort die donderdag bekend wordt gemaakt. James is herstellende van een knieblessure die hij opliep in de Champions League-ontmoeting met AC Milan. Southgate zegt geen risico te willen nemen met de verdediger.

Southgate belde dinsdagavond met James om te vertellen dat hij niet zal worden opgenomen in de definitieve WK-selectie, schrijven Engelse media. De verdediger viel op 11 oktober uit in de uitwedstrijd tegen AC Milan en voerde sindsdien een race tegen de klok. Southgate is van mening dat hij geen risico kan nemen met James. Het WK begint voor Engeland op 21 november met een duel tegen Iran. Verwacht wordt dat James pas in december volledig hersteld is, waardoor Southgate niet meteen een beroep op hem kan doen.

Het ontbreken van James is een nieuwe tik voor Southgate, die ook Ben Chilwell al zag uitvallen. De 25-jarige verdediger van Chelsea raakte in het Champions League-duel met Dinamo Zagreb (2-1 winst) geblesseerd aan zijn hamstring. Uit scans is gebleken dat de blessure dusdanig ernstig is dat Chilwell niet op tijd fit zal zijn om mee te doen aan het WK. Bovendien staat Southgate voor de moeilijke beslissing over Kalvin Phillips en Kyle Walker van Manchester City. Het tweetal is niet volledig fit, maar maakt wel een goede kans om mee te gaan naar Qatar.

Verwacht wordt dat Kieran Trippier als rechtsback wordt geposteerd. De afwezigheid van James betekent waarschijnlijk ook goed nieuws voor Trent Alexander-Arnold. Engelse media verwachten dat ook Ben White een goede kans maakt om naar het WK te gaan. Vier dagen na de openingswedstrijd tegen Iran zijn de Verenigde Staten de tegenstander van Engeland, waarna de groepsfase op 29 november wordt afgesloten tegen Wales. Donderdag moet blijken welke 26 spelers de schifting hebben overleefd.