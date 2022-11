De Jong imponeert: ‘Met stip de beste Frenkie sinds hij bij Barça speelt’

Woensdag, 9 november 2022 om 10:22 • Paul Jeursen • Laatste update: 10:28

De geweldige assist van Frenkie de Jong en Xavi's tactische omzetting om hem als centrale verdediger te laten spelen pakten goed uit voor Barcelona. De Nederlander wordt, daags na de late 1-2 overwinning bij Osasuna, geroemd om zijn spel. "Dit is met stip de beste Frenkie de Jong sinds hij bij Barça kwam te spelen", zo klinkt het.

Daags na de late overwinning in Pamplona gaat het vooral over de rode kaarten van Robert Lewandowski en Gerard Piqué. Door de overwinning kunnen de Catalanen echter als koploper achterover leunen en is er een gat van vijf punten geslagen met Real Madrid, die weliswaar één wedstrijd minder speelden. AS spreekt van een ‘Remontada de líder con diez’ (de tienkoppige comeback van de koploper) en zag Barcelona ‘door de opgebouwde woede van de slechte eerste helft óf de rode kaart van Lewandowski’ meteen gelijkmaken via Pedri.

De omzetting van Xavi om Frenkie een linie terug te halen wordt door de krant bejubeld. “Osasuna domineerde de wedstrijd, maar had geen antwoord op een briljante pass van De Jong. Hij lanceerde Raphinha die met een kopbal doelman Aitor Fernández verschalkte." De krant noemt de wedstrijd verder een ‘koploperwaardige survivaltocht’. Barcelona leek in de eerste helft richting puntenverlies af te stevenen door een vroege tegentreffer en een rode kaart van Lewandowski. Treffers van Pedri en Raphinha voorkwamen dat echter.

Ook La Vanguardia stipt de tactische omzettingen van Xavi aan. "Via moedige en succesvolle omzettingen herbewapende Xavi zijn team." Gavi kwam in het veld voor Andreas Christensen en De Jong schoof een linie naar achteren en ging als centrale verdediger spelen. “Een succesvolle zet, die niet beter uit had kunnen pakken”, zo luidde het. “De Nederlander bereikte met een nauwkeurige lange bal Raphinha, die koppend de 1-2 aantekende en ervoor zorgde dat Barcelona tot de kerst koploper is in LaLiga.”

“Weinigen zouden de afgelopen tijd hun geld op Barcelona hebben gezet. Het team van Xavi reageerde echter als een kampioen”, aldus Marca. In een spectaculaire tweede helft werd ‘op geen enkel moment’ de elfde speler gemist, concludeert de krant. Het doelpunt van Pedri, drie minuten na rust, gaf Barcelona vertrouwen. “De Jong en Pedri leidden een groep die zich staande hield en zich niet liet overweldigen”, zo valt er te lezen. Er zijn dan ook louter lovende woorden voor de Oranje-international. “De pass van De Jong op Raphinha was majestueus. Dit is met stip de beste Frenkie de Jong sinds hij bij Barça kwam te spelen.”

Volgens Mundo Deportivo had De Jong ‘een belangrijk aandeel in de zege’. "In noodsituaties bewaakte hij de balans op het middenveld en De Jong hielp het verloren terrein terug te veroveren en te beheersen.” De zet van Xavi om hem als centrale verdediger te posteren, oogstte ook lof. “De Jong zou een prijs moeten krijgen voor ‘speler met het beste doorzettingsvermogen’." Mogelijk doelt de krant daarmee op de transferperikelen die afgelopen zomer speelden. Frenkie weigerde te vertrekken, besloot voor zijn kans te gaan en is na een moeizame seizoensstart onomstreden bij de Catalaanse grootmacht.