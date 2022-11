Opvallende Barça-tweet met Lewandowski en Piqué roept vraagtekens op

Woensdag, 9 november 2022 om 09:26 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:08

Voetballers en clubs zijn anno 2022 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Lionel Messi, Memphis Depay, Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski en Zlatan Ibrahimovic, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen. Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Barcelona heeft dinsdagavond na de overwinning op Osasuna (1-2) de wenkbrauwen flink doen fronsen met een foto op Twitter. Op de foto zijn een lachende Robert Lewandowski en Gerard Piqué te zien met de tekst 'It was all part of the plan'. Het tweetal werd met rood weggestuurd. Lewandowski na twee keer geel, Piqué als wisselspeler. Met name voor de centrumverdediger was het een pijnlijke prent, daar hij voor het laatst bij de selectie zat. Afgelopen weekend had hij al officieel afscheid genomen in het Spotify Camp Nou.

It was all part of the plan pic.twitter.com/t0ltFMRWzN — FC Barcelona (@FCBarcelona) November 8, 2022

Door de rode kaart gaat Piqué de geschiedenisboeken in als Barça-speler met de meeste rode kaarten: elf stuks. Hij deelt het record met Hristo Stoichkov. De Bulgaar droeg twee periodes het shirt van Barcelona (1990-1995 en 1996-1998). De kans is klein dat Piqué wordt geschorst door de Spaanse voetbalbond, daar hij zijn laatste wedstrijd heeft gespeeld. De Catalaanse grootmacht komt niet meer in actie voor het WK.