Ordinaire scheldpartij werd Piqué fataal: ‘Ik schijt op je fucking moeder!’

Woensdag, 9 november 2022 om 08:54 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 09:33

Gerard Piqué heeft dinsdagavond op merkwaardige wijze afscheid genomen van Barcelona. De centrumverdediger, die tegen Osasuna (1-2) voor het laatst bij de selectie zat, werd halverwege het duel met een rode kaart weggestuurd. Piqué zat op dat moment op de bank en keerde om die reden na rust niet terug. Uit het wedstrijdrapport blijkt dat een ordinaire scheldpartij de oorzaak is geweest van de rode prent.

Barcelona kwam al na zes minuten in de problemen op bezoek bij Osasuna, toen David García raak kopte uit een hoekschop van Rubén García. In aanloop naar de treffer beklaagde men bij Barcelona zich over een vermeende duw richting Marcos Alonso. Na een half uur spelen kreeg Robert Lewandowski zijn tweede gele kaart. "Heb je gezien wat voor een klap je ons hebt toegebracht?", schreeuwde Piqué de arbitrage toe halverwege het duel. "Jij bent de scheidsrechter die ons tot nu toe het meest heeft genaaid."

El acta: Piqué expulsado por decirle al árbitro "eres el árbitro que más nos ha jodido con diferencia" y añade: "es una puta vergüenza, me cago en tu puta madre" #fcblive pic.twitter.com/1HQSiO3fbO — Santi Ovalle (@santiovalle) November 8, 2022

De teksten zijn afkomstig uit het wedstrijdrapport, dat door de Spaanse media is geopenbaard. Piqué werd door Xavi op de bank gehouden bij zijn laatste wedstrijd als speler van Barcelona, maar dat weerhield hem er niet van zich te bemoeien met de scheidsrechterlijke beslissingen. "Het is een schande, ik schijt op je fucking moeder!", riep de verdediger. Piqué zag daarop rood en moest door mensen van de staf naar de kleedkamer van Barça worden getrokken. Hij keerde in de tweede helft niet terug.

De rode kaarten werden Barcelona niet fataal op bezoek bij Osasuna, daar Pedri de stand al snel na rust gelijk trok. Een magistrale assist van Frenkie de Jong leverde Barcelona in de slotfase alsnog de drie punten op. De middenvelder, die voor de gelegenheid als centrumverdediger werd geposteerd, bediende Raphinha op maat en zag de Braziliaan ineens over de uitkomende Aitor Fernández koppen. Door de zege gaat Barcelona aan kop in LaLiga met een voorsprong van vijf punten op Real Madrid. De Koninklijke speelde wel een wedstrijd minder.

Door de rode kaart gaat Piqué de geschiedenisboeken in als Barça-speler met de meeste rode kaarten: elf stuks. Hij deelt het record met Hristo Stoichkov. De Bulgaar droeg twee periodes het shirt van Barcelona (1990-1995 en 1996-1998). Josep Guardiola kreeg als speler van Barcelona negen keer rood te zien. De kans is klein dat Piqué wordt geschorst door de Spaanse voetbalbond, daar hij zijn laatste wedstrijd heeft gespeeld. De Catalaanse grootmacht komt niet meer in actie voor het WK.