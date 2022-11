‘De kritiek op Ajax doet me veel, maar alles gebeurt met een reden’

Devyne Rensch zegt moeite te hebben met de kritiek die de afgelopen maanden op Ajax is neergedaald. De verdediger pendelt tussen de bank en de basis en ziet toe hoe de Amsterdammers aan het worstelen zijn. Afgelopen zondag tegen PSV mocht Rensch het vanaf het begin laten zien. Woensdagavond moet blijken of hij zijn plek weet te behouden, als Ajax het in de eigen Johan Cruijff ArenA opneemt tegen Vitesse.

Op de vraag of Schreuder ontslagen moet worden reageert Rensch met een volmondige 'nee' bij De Telegraaf. "Alles is gewoon… Alles is oké...", aldus de verdediger. "De kritiek op Ajax doet me veel. Maar ja, alles heeft een reden." Rensch begon het seizoen als rechtsback, maar is sinds de komst van Jorge Sánchez niet meer verzekerd van zijn plek aan de rechterkant. Tegen PSV speelde hij daarom vanaf links. Onder meer Daley Blind werd daardoor negentig minuten op de bank gehouden. Van Owen Wijndal wordt verwacht dat hij er woensdag tegen Vitesse weer bij is.

Berghuis blikt in gesprek met het clubkanaal nogmaals terug op het verlies tegen PSV. De Eindhovenaren waren afgelopen zondag met 1-2 te sterk in de Johan Cruijff ArenA. "Ik vond PSV niet veel beter dan wij waren. Het was een vrij vlakke wedstrijd. Door die 0-1 trekt PSV het momentum naar zich toe. We weten dat Gakpo graag naar binnen trekt om de voorzet op Luuk de Jong te geven. Identiek aan de Johan Cruijff Schaal. Daar snijden we onszelf weer in de vingers. We hadden de wedstrijd zeker nog kunnen winnen, maar daar hebben we niet genoeg aanspraak op gemaakt."

Knop om

Volgens Berghuis is er vertrouwen binnen de selectie om de huidige situatie om te draaien. "De neuzen staan zeker dezelfde kant op, maar iedereen is nog wel teleurgesteld. Dat gevoel heb ik zelf ook. Vanaf morgen (woensdag, red.) moet de knop om. We hebben nog twee belangrijke wedstrijden te spelen die gewonnen moeten worden." Berghuis wil niet van een 'stijgende lijn' spreken. "Dat kan je niet stellen als je wedstrijden tegen gelijkwaardige teams verliest. Die lijn hebben we nog niet te pakken. We werken daar wel hard aan. Dat begint op de training en moet vertaald worden naar de wedstrijd."

Berghuis refereert aan het feit dat Ajax 'gewoon' koploper is als woensdag gewonnen wordt van Vitesse. De voorsprong op PSV bedraagt dan weer een punt. "We moeten blijven winnen om daar te blijven staan, dat is belangrijk." Berghuis vindt de tendens rond Ajax niet te negatief. "Je mag gewoon benoemen hoe het is, dat doen wij ook. Maar vorig jaar gingen we met een achterstand de winterstop in. Hopelijk kunnen we nu met een voorsprong de winterstop in. Als je in de winter bovenaan staat, doe je het goed. Maar we mogen onze ogen niet sluiten voor het feit dat er nog voldoende ontwikkeling in de ploeg zit."