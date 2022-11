Sensatie compleet: Gerard Piqué krijgt direct rood op allerlaatste wedstrijddag

Dinsdag, 8 november 2022 om 22:54 • Mart van Mourik • Laatste update: 23:02

Gerard Piqué is dinsdagavond met een directe rode kaart naar de kleedkamer gestuurd. Tijdens het LaLiga-duel tussen Osasuna en Barcelona werd de centrumverdediger, die op de bank zit, weggestuurd vanwege aanmerkingen op de leiding. Het is vooralsnog onduidelijk wat Piqué gezegd heeft, maar mogelijk heeft het te maken met de rode kaart die Robert Lewandowski na een half uur spelen kreeg van arbiter Jesús Gil Manzano.

Lewandowski werd in de eerste helft van het duel tussen Osasuna en Barcelona met een rode kaart van het veld gestuurd. De Poolse spits leek kortsluiting te krijgen bij een 1-0 achterstand en kreeg al na een half uur spelen zijn tweede gele kaart gepresenteerd. Een elleboogstoot was de reden voor arbiter Jesús Gil Manzano om Lewandowski zijn tweede gele kaart te tonen. Mogelijk was het besluit van de scheidsrechter een van de aanleidingen waarom Piqué in woedde uitbarstte. Gil Manzano was niet gediend van de woorden van Piqué en stuurde hem, nota bene op zijn laatste wedstrijddag ooit, met direct rood naar de kleedkamer.