Robert Lewandowski krijgt kortsluiting: rood na elleboogstoot in minuut 31

Dinsdag, 8 november 2022 om 22:35 • Mart van Mourik

Robert Lewandowski is in de eerste helft van het duel tussen Osasuna en Barcelona met een rode kaart van het veld gestuurd. De Poolse spits leek kortsluiting te krijgen bij een 1-0 achterstand en kreeg al na een half uur spelen zijn tweede gele kaart gepresenteerd. Een elleboogstoot was de reden voor arbiter Jesús Gil Manzano om Lewandowski zijn tweede gele (en dus rode) kaart te tonen.