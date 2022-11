Noussair Mazraoui geeft twee assists op gitzwarte avond voor Sadio Mané

Dinsdag, 8 november 2022 om 22:21 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 22:56

Bayern München heeft dinsdagavond geen fout gemaakt in de Bundesliga. In eigen huis won de ploeg van trainer Julian Nagelsmann met 6-1 van Werder Bremen. Serge Gnabry maakte een hattrick voor der Rekordmeister, terwijl Jamal Musiala, Leon Goretzka en Mathys Tel allen één treffer voor hun rekening namen. Bij twee Bayern-goals was Noussair Mazraoui de aangever. Namens Werder was Anthony Jung trefzeker. Bayern heeft nu in de Bundesliga vier punten voorsprong op nummer twee SC Freiburg, dat woensdag nog in actie komt. Werder staat voorlopig zevende. Grote smet op de zege voor Bayern was het geblesseerd uitvallen van Sadio Mané.

In de basiself van Bayern was er één wijziging ten opzichte van het duel met Hertha BSC (2-3 winst) van afgelopen weekend: Lucas Hernández startte als linksback, terwijl daar zaterdag Alphonso Davies nog stond. De Canadees viel echter geblesseerd uit tegen Hertha en zat daarom tegen Werder niet bij de selectie. Mazraoui begon opnieuw als rechtsback, terwijl Ryan Gravenberch op de bank zat. Matthijs de Ligt zat vanwege een blessure nog altijd niet bij de selectie. Bij Werder startten er drie andere spelers vergeleken met de wedstrijd tegen Schalke 04 (2-1 winst) afgelopen weekend. Onder meer Mitchell Weiser en Marco Friedl, beiden met een verleden bij Bayern, stonden in de basis.

De doelpunten vielen in de eerste helft als rijpe appelen: nadat Musiala de thuisploeg in de zesde minuut na een mooie kapbeweging op voorsprong had gezet, stond het vier minuten later alweer gelijk. Na fraai combinatiespel van de bezoekers belandde de bal bij de vrijstaande Jung, die in de lange hoek raak schoot. In de 23ste minuut zette Gnabry Bayern met een fraaie krul opnieuw op voorsprong, waarna Goretzka (keeper omspeeld) en opnieuw Gnabry (voor open doel op aangeven van Sané) binnen een paar minuten voor de 4-1 ruststand zorgden.

Er waren echter ook twee tegenvallers voor Bayern in de eerste helft. Na ruim een kwartier zag Eric Maxim Choupo-Moting zijn penalty, die was gegeven na een overtreding van Amos Pieper op Gnabry, gestopt worden door doelman Jirí Pavlenka. De grootste tegenvaller voor de gastheren was echter het uitvallen van Mané enkele minuten later. De aanvaller werd door Pieper hard geraakt op zijn knie, waardoor de Senegalees de strijd zelfs na behandeling op het veld niet kon voortzetten.

In de tweede helft duurde het even voordat de thuisploeg verder ging met het maken van doelpunten. Sané (schot op paal), Gnabry (redding Pavlenka) en Coman (opnieuw redding Pavlenka) lieten het na om de marge nog verder te vergroten. In de laatste tien minuten van het duel liep Bayern echter alsnog verder uit: eerst tikte Gnabry de bal bekeken tussen de benen van Pavlenka door (5-1), waarna Tel na een solo vanaf eigen helft de 6-1 eindstand op het bord knalde. Bij beide doelpunten kwam de assist op naam van Mazraoui.