WK lijkt plots ver weg voor smaakmaker Feyenoord na opmerkingen bondscoach

Dinsdag, 8 november 2022 om 21:50 • Noel Korteweg

Het is nog helemaal geen uitgemaakte zaak dat Santiago Giménez met Mexico naar het WK in Qatar gaat. Dat maakte bondscoach Gerardo Martino dinsdagavond op een persconferentie duidelijk. De Argentijnse oefenmeester vindt dat de 21-jarige spits te weinig speelt bij Feyenoord en vindt daarom dat zijn concurrenten een streepje voor hebben wat betreft een plek in de WK-selectie.

Martino heeft Giménez ongetwijfeld de winnende goal zien maken tegen Lazio (1-0), waardoor Feyenoord als groepswinnaar eindigde in de Europa League. Toch is de bondscoach kritisch op zijn speler. “We hechten heel veel waarde aan Santi. Ik heb hem laten debuteren toen hij nog geen basisspeler was bij Cruz Azul in Mexico. Hij is de topscorer van de Europa League (gedeeld met Vítor Oliveira van Braga, red.), maar heeft weinig minuten gemaakt in de competitie en ondervindt flinke concurrentie.”

¿SANTI FUERA DE QATAR?



"Valoramos mucho a Santi. Yo lo he traído cuando no era titular en Cruz Azul, es el goleador de Europa League, pero tiene pocos minutos y se ha topado con la jerarquía de otros delanteros", dijo Tata Martino en conferencia de prensa. pic.twitter.com/u7Jy9eryKs — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) November 8, 2022

De bondscoach doelt volgens Mexicaanse media op onder meer Rogelio Funes Mori, Henry Martín en Raúl Jiménez, die al sinds augustus geen wedstrijd meer heeft gespeeld door een heupblessure. Daarnaast zijn de woorden van Martino ook opvallend aangezien Giménez dit seizoen meer minuten heeft gemaakt dan Funes Mori en Jiménez. De Feyenoorder stond namelijk vóór zijn komst bij Feyenoord nog zes keer aan de aftrap bij Cruz Azul. De jonge spits, die tot dusver twee keer scoorde in negen interlands voor Mexico, was in zestien wedstrijden goed voor zes goals en twee assists voor Feyenoord.

Giménez sprak eerder al over het WK in Qatar. “Ik droom er al van sinds ik een klein kind was. Ik heb zelfs al gedroomd dat ik een doelpunt zou maken op het WK. Maar ik vecht eerst nog voor een positie en een plaats in de selectie. Die concurrentiestrijd maakt onze groep ook hechter. Daarom steun ik al mijn ploeggenoten volledig.” De Feyenoorder zit wel in de voorlopige WK-selectie van Mexico, net als zijn concurrenten voor de spitspositie. Mexico neemt het in Qatar op tegen Argentinië, Polen en Saoedi-Arabië. Martino moet uiterlijk 14 november zijn definitieve selectie bekendmaken.