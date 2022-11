Dit zijn de landen waartegen Frankrijk de WK-titel gaat verdedigen

Dinsdag, 8 november 2022 om 22:00

De 22e editie van het WK voetbal gaat bijna van start. Vanaf 20 november gaan 32 landen in Qatar strijden om de felbegeerde titel. De spelers van Nederland, België, Frankrijk en Brazilië zijn bij het grote publiek bekend, maar hoe staan landen als Australië, Zuid-Korea en Servië ervoor? In deze rubriek blikt Voetbalzone per poule vooruit op het WK en in de vierde editie is het de beurt aan Groep D, waar onder meer titelverdediger Frankrijk in zit. De andere landen in deze poule zijn Australië, Denemarken en Tunesië.

Door Bart D'Hanis

Frankrijk

Frankrijk begint als titelverdediger aan dit WK. In 2018 wist het land in de finale Kroatië te verslaan en zo de beker mee naar huis te nemen. Belangrijke spelers op dat toernooi waren Paul Pogba (Juventus), N’Golo Kanté (Chelsea) en Raphaël Varane (Manchester United). De twee eerstgenoemden zullen vanwege een blessure sowieso geen deel uitmaken van de Franse selectie. Van Varane is nog niet zeker of hij op tijd hersteld zal zijn. Ook voor Theo Hernández (AC Milan), Jules Koundé (Barcelona), Karim Benzema (Real Madrid) en Wesley Fofana (Chelsea) wordt het fit zijn voor de eerste wedstrijd op het WK een race tegen de klok. Gelukkig voor Deschamps heeft hij genoeg alternatieven om uit te kiezen. Middenvelders Aurélien Tchouaméni en Eduardo Camavinga (beiden Real Madrid) kloppen bij het Franse elftal nadrukkelijk op de deur. Mocht Benzema de eerste wedstrijd van het WK niet in de basis kunnen starten, kan de bondscoach kiezen uit namen als Olivier Giroud (AC Milan) en Christopher Nkunku (RB Leipzig).

Het WK in Qatar is voor Frankrijk de zestiende in de geschiedenis. De Fransen wonnen het toernooi twee keer. De eerste keer in 1998 en twintig jaar later nog eens in 2018. Na het WK in 2018 was Frankrijk ook aanwezig op het EK in 2021. Deze campagne verliep een stuk minder succesvol. In de laatste zestien werden les Bleus door Zwitserland via penalty’s naar huis gestuurd. Ook in de Nations League wist Frankrijk allesbehalve indruk te maken. In de poule met Denemarken, dat ook tegenstander op het WK in Qatar zal zijn, werden de Fransen zelfs derde. Naast Denemarken was ook Kroatië beter in vorm. Tijdens deze Nations League-campagne verloor Frankrijk zelfs twee keer van Denemarken. De kwalificatie voor het WK ging echter wel vlekkeloos. De Fransen werden eerste in de poule met onder meer Oekraïne en Finland en verloren van de acht wedstrijden niet één keer. Frankrijk speelt in Qatar op 22 november als eerste tegen Australië. Op 26 november staat een weerzien met angstgegner Denemarken op het programma. De poule wordt op 30 november afgesloten met een wedstrijd tegen Tunesië.

Australië

Australië staat niet echt bekend als voetballand. Vandaar dat de meeste namen in de selectie van the Socceroos geen bel doen rinkelen. Met een gemiddelde leeftijd van 27,5 jaar oud is de selectie van Australië relatief oud. Dit komt onder meer door ex-Premier League-spelers Matthew Ryan (FC Kopenhagen) en Aaron Mooy (Celtic), die beiden de dertig al gepasseerd zijn. De selectie voor het WK in Qatar is al bekend. Opvallende naam op de lijst is de achttienjarige Garang Kuol (Central Coast Mariners). De jonge spits heeft pas één interland achter zijn naam, maar heeft toch een plekje in het vliegtuig naar Qatar bemachtigd. De tiener is zelfs zo talentvol, dat hij na het WK naar Engeland verhuist, waar hij zich bij Newcastle United verder gaat ontwikkelen. Slecht nieuws voor Australië is echter de enkelkwetsuur van Ajdin Hrustic (Hellas Verona). De ex-speler van FC Groningen speelde tot dusver twintig interlands voor het nationale elftal. Het is nog onzeker of de middenvelder de eerste wedstrijd aan de aftrap zal verschijnen.

Australië is de nummer 38 van de FIFA-ranglijst. Het land doet in Qatar voor de zesde keer mee aan een WK. Het is dit jaar tevens de vijfde keer op rij dat the Socceroos op het wereldkampioenschap aanwezig zijn. Van die vier voorgaande WK’s, werd alleen in 2006 de groepsfase overleefd. Australië heeft zich gekwalificeerd voor het WK in een poule met Aziatische landen. De ploeg van bondscoach Graham Arnold, die als speler in Nederland actief was voor Roda JC en NAC Breda, werd derde in de poule. Japan en Saudi-Arabië waren een maatje te groot en dus moest Australië via een play-off-wedstrijd tegen Peru het felbegeerde WK-ticket zien te bemachtigen. Dat lukte uiteindelijk via penalty’s. Ook speelde Australië voorafgaand aan het WK drie oefenwedstrijden. Twee tegen Nieuw-Zeeland en één tegen Jordanië. Deze oefenwedstrijden werden alle drie gewonnen. Op 22 november speelt Australië tegen Frankrijk. Daarna is Tunesië op 26 november de tegenstander. Op 30 november nemen de Australiërs het op tegen Denemarken.

Denemarken

Denemarken gaat als een van de underdogs naar het WK in Qatar. De Denen hebben een uitstekende selectie en worden niet geplaagd door blessures. Achterin kan bondscoach Kasper Hjulmand beschikken over onder andere Simon Kjaer (AC Milan), Andreas Christensen (Barcelona) en Joachim Maehle (Atalanta). Voor het middenveld zijn onder andere Christian Eriksen (Manchester United) en Pierre-Emile Højbjerg (Tottenham Hotspur) reële opties. De doelpunten zullen voor de Denen gemaakt moeten worden door ex-Ajacied Kasper Dolberg (Sevilla), Mikkel Damsgaard (Brentford) en Andreas Skov Olsen (Club Brugge). Vooral laatstgenoemde is dit seizoen erg in vorm bij zijn club. Hij was in veertien wedstrijden in de competitie goed voor zes goals en twee assists. Ook bij het nationale elftal maakt de jonge vleugelaanvaller veel indruk. Hij scoorde al acht keer in slechts 23 interlands.

Denemarken doet dit jaar net als Australië voor de zesde keer mee aan een WK. In 2018 waren de Denen ook aanwezig. Toen werden ze door middel van strafschoppen uitgeschakeld door Kroatië. De Kroaten waren ook in de Nations League van dit jaar de tegenstander van Denemarken. De Denen wisten in de poule met Frankrijk, Kroatië en Oostenrijk knap eerste te worden. Er werd zelfs twee keer van Frankrijk gewonnen. Dat Denemarken goed in vorm is, blijkt ook uit de kwalificatiereeks voor het WK. In de poule met onder meer Schotland, Israël en Oostenrijk wonnen de Denen maar liefst negen van de tien wedstrijden. Ook werkte Denemarken dit jaar twee oefenwedstrijden af. De wedstrijd tegen Nederland ging met 4-2 verloren. Tegen Servië wisten de Denen echter wel te winnen: 3-0. Vorig jaar, op het EK, wist Denemarken vriend en vijand te verrassen door de halve finale van het toernooi te bereiken. In de eerste wedstrijd tegen Finland zakte Eriksen ineen, iets wat het Deense elftal extra leek te motiveren. In de halve finale was Engeland echter met 2-1 te sterk. Denemarken trapt zijn WK af op 22 november met een wedstrijd tegen Tunesië. Op 26 november is Frankrijk de opponent. De groepsfase wordt op 30 november afgesloten met een wedstrijd tegen Australië.

Tunesië

Net als in de Australische selectie zitten er bij nummer dertig van de FIFA-wereldranglijst geen hele bekende namen. Omar Rekik (Arsenal), die op huurbasis uitkomt voor Sparta Rotterdam, is geblesseerd en moet het WK aan zich voorbij laten gaan. Wie naar alle waarschijnlijkheid wel voor Tunesië zal uitkomen dit WK is Wahbi Khazri (Montpellier). De spits maakte in 74 interlands voor Tunesië 24 goals. Ook in de Ligue 1 was Khazri twee keer trefzeker. Ook zal bondscoach Jalel Kadri de negentienjarige Hannibal Mejbri (Manchester United) meenemen naar het WK. Het talent dat wordt uitgeleend aan Birmingham City zat ook tijdens de afgelopen interlandperiode bij de selectie en mocht zelfs twee keer invallen. Naast Rekik heeft bondscoach Kadri weinig last van blessures binnen zijn selectie.

Het is ook voor Tunesië de zesde keer dat het op een WK te bewonderen zijn. De voorgaande vijf keer werd de knock-outfase niet bereikt en strandde het toernooi dus al in de groepsfase. Tunesië slaagde erin de kwalificatiepoule voor het WK in Qatar winnend af te sluiten. In de poule met Equatoriaal-Guinea, Zambia en Mauritanië, werd Tunesië vrij gemakkelijk eerste. De tien winnaars van de poules speelden in een tweeluik tegen elkaar om de vijf WK-tickets te verdelen. In dit tweeluik was Tunesië met 0-1 te sterk voor Mali. Ook speelde Tunesië een aantal oefenwedstrijden voor het WK. Zo werd er met 1-0 van de Comoren gewonnen en gingen de Tunesiërs met 5-1 onderuit tegen Brazilië. Tunesië speelt op 22 november zijn eerste wedstrijd tegen Denemarken. Op 26 en 30 november zijn respectievelijk Australië en Frankrijk de tegenstander.