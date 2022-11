Galatasaray voorkomt blamage tegen vierde divisionist in Turkse beker

Dinsdag, 8 november 2022 om 20:58 • Noel Korteweg • Laatste update: 23:17

Galatasaray heeft zich dinsdagavond in de Turkse beker bijna verslikt in vierde divisionist Ofspor. De ploeg van onder anderen Dries Mertens, Mauro Icardi en ex-Vitessenaar Milot Rashica wist een 0-1 achterstand pas in de tachtigste minuut om te buigen naar een 2-1 voorsprong. Het team van trainer Okan Buruk bekert dankzij de overwinning door naar de vijfde ronde van het Turkse bekertoernooi.

Patrick van Aanholt begon in de basis bij Galatasaray, net als onder anderen Juan Mata. De thuisclub zag hoe Ofspor na ruim twintig minuten op voorsprong kwam via Mirac Türkyilmaz. De spits werd aangespeeld op de linkerflank, dribbelde naar binnen en schoot vanaf een meter of 25 met een fenomenale streep raak: 0-1. Het duurde echter niet lang voordat Gala orde op zaken stelde. Tien minuten voor rust schoot Haris Seferovic Galatasaray namelijk weer langszij.

De aanvaller nam een voorzet van Leo Dubois op z’n borst aan en werkte met een harde volley knap binnen: 1-1. Het duurde uiteindelijk tot de tachtigste minuut voordat Galatasaray op voorsprong kwam. Mata legde de bal op de rand van het zestienmetergebied af op Berkan Kutlu, die vervolgens hard en laag in de rechteronderhoek raak schoot: 2-1. Dat was ook de eindstand.