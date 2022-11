Van de Ven maakt zijn eerste goal uitgerekend vlak voor onthulling WK-selectie

Dinsdag, 8 november 2022 om 20:35 • Mart van Mourik • Laatste update: 20:52

VfL Wolfsburg heeft dinsdagavond een overwinning geboekt in de Bundesliga. In eigen huis was de ploeg van trainer Niko Kovac met 2-0 te sterk voor Borussia Dortmund. Basiskracht Micky van de Ven vertolkte een hoofdrol door in de zesde speelminuut de score te openen. Het duel werd in de slotfase in het slot gegooid door Lukas Nmecha. Het was de achtste keer op rij (alle competities) dat die Wölfe ongeslagen bleven.

Edin Terzic had ten opzichte van het gewonnen duel met VfL Bochum (3-0) slechts één wijziging in petto. In plaats van Giovanni Reyna mocht Karim Adeyemi ditmaal weer op de rechtsbuitenpositie starten. Dat betekent dat Donyell Malen opnieuw kon rekenen op een basisplek: de aanvaller bespeelde de linkervleugel. Ondanks de 0-3 zege op 1. FSV Mainz 05 van afgelopen weekend vond Kovac redenen om twee wijzigingen door te voeren. Spits Nmecha moest plaatsmaken voor Jonas Wind; Omar Marmoush kreeg aan de rechterkant de voorkeur boven Patrick Wimmer.

Micky Van de Ven and Lukas Nmecha find the net as in-form @VfLWolfsburg_EN hunt down the #Bundesliga top six on #MD14! ?? ?? Watch the highlights of their victory over @BVB ?? pic.twitter.com/dsFiCiIZcV — Bundesliga English (@Bundesliga_EN) November 8, 2022

Wolfsburg schoot in de derde speelminuut al een eerst waarschuwingsschot af. Na een aanval over rechts kwam Marmoush in de gelegenheid om van binnen de zestien direct uit te halen, maar zijn inzet werd gepareerd door doelman Gregor Kobel. Enkele minuten later was het wél raak. Een hoekschop vanaf de rechterkant werd met het hoofd verlengd door Sebastiaan Bornauw, waarna Van de Ven bij de tweede paal in alle vrijheid kon binnenknikken. Het was zijn eerste goal in het shirt van Wolfsburg. In het restant van de eerste helft golfde het spel op en neer, al slaagde beide teams er niet in om een van de kansen om te zetten in een doelpunt.

Ook in het tweede bedrijf was de amusementswaarde hoog voor de neutrale toeschouwers. Malen, die veel bij het aanvalsspel van Dortmund betrokken was, kwam in de 55ste speelminuut in de gelegenheid een uitstekende voorzet op Youssoufa Moukoko te bezorgen. Laatstgenoemde kopte vervolgens in de handen van doelman Koen Casteels. In de blessuretijd wist Wolfsburg de voorsprong nog te verdubbelen. Invaller Nmecha maakte van dichtbij en op aangeven van Wimmer de 2-0.